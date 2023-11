Aurora boreale, l’insolito spettacolo nei cieli del Nord Italia

I nattesa, sull'Italia, è arrivata l'aurora boreale. Il cielo si è tinto di rosso e viola sulle Alpi e in molte alture del nord

Un evento eccezionale ha colorato di rosso i cieli italiani nella serata di domenica 5 novembre: si tratta dell’aurora boreale, un fenomeno spettacolare che raramente si manifesta a queste latitudini.

Dove si è vista l’aurora boreale in Italia?

L’aurora è stata avvistata sulle Alpi, in diverse regioni del Nord ma anche del Centro Italia, dalla Toscana alle Marche e addirittura in Puglia.

A confermare la natura del fenomeno sono state le segnalazioni di aurore simili (rosse e molto basse sull’orizzonte nord) nello stesso momento in altri paesi europei, come Austria, Slovenia e Romania. Le aurore erano visibili dalle webcam per via della loro elevata sensibilità e dell’alta esposizione, ma anche a occhio nudo in alta quota in condizioni di cielo particolarmente limpido.

Che cos’è un’aurora boreale?

L’aurora boreale è il risultato dell’interazione tra le particelle cariche dei venti solari e gli atomi dei gas dell’atmosfera terrestre, in particolare nella zona chiamata ionosfera.

Capita talvolta che il Sole emetta un flusso intenso di vento solare, detto tecnicamente “espulsione di massa coronale“. Si tratta di una potente esplosione che avviene sul Sole e se questa “bolla” di plasma è puntata in direzione della Terra l’impatto con il campo magnetico genera luci colorate che si muovono nel cielo.

Perché il fenomeno è stato visibile in Italia?

Normalmente, l’aurora boreale è visibile solo alle alte latitudini (Nord Europa), a causa delle interferenze “tra il flusso di elettroni e protoni (plasma) provenienti dal Sole e il campo magnetico terrestre”.

Tuttavia, in caso di tempeste solari molto forti come quella che si è verificata domenica, il fenomeno dell’aurora polare può estendersi anche a latitudini più basse, rendendo possibile la sua osservazione anche in Italia. Si tratta di un’occasione rara e suggestiva, che ha regalato uno spettacolo indimenticabile a chi ha avuto la fortuna di alzare lo sguardo al cielo.

Alla luce del sole

Questa tempesta solare di categoria G3 è stata così forte che all’interno del Circolo polare artico l’aurora si è vista anche durante il giorno, alla luce del sole, cosa che avviene non più una volta ogni dieci anni. Nelle prossime ore l’aurora sarà visibile anche sul Nord America.