L’aurora boreale, con i suoi incredibili giochi di luce, è uno degli eventi naturali più affascinanti. Questo fenomeno si verifica quando le particelle cariche provenienti dal Sole, note come vento solare, entrano in contatto con il campo magnetico terrestre. Le interazioni generano splendide aurore, che diventano particolarmente visibili durante periodi di intensa attività solare.

L’inverno perfetto per vivere l’aurora boreale

Secondo gli esperti, l’inverno in arrivo sarà uno dei migliori degli ultimi anni per osservare le aurore boreali. Il massimo solare previsto permetterà di assistere a spettacoli particolarmente vividi. Tradizionalmente, le aurore sono facilmente osservabili in Paesi come Norvegia e Islanda, ma quest’anno il Canada offrirà alcune delle migliori opportunità di avvistamento.

Godersi lo spettacolo dal Canada

Vincent Ledvina, esperto del fenomeno noto come “Aurora Guy”, ha spiegato sulle pagine del New York Post che il Canada gode di un vantaggio significativo grazie alla vicinanza del polo nord geomagnetico. Ciò significa che l’aurora è visibile a latitudini più basse rispetto all’Europa. “Se sei nel posto giusto e le condizioni sono favorevoli, puoi ammirarla quasi ogni notte,” ha affermato. Il quotidiano statunitense consiglia tre località ideali per osservare l’aurora boreale.

Yellowknife, Territori del Nord-Ovest

A circa due ore di volo da Calgary, Yellowknife si trova proprio sotto l’”ovale aurorale”, garantendo viste frequenti delle luci del nord. Il paesaggio piatto e il clima stabile la rendono perfetta per l’osservazione. Inoltre, è possibile esplorare la cultura indigena presso l’Aurora Village, soggiornando nei tipici tepee (tende fatte con pelli o cortecce) e ascoltando le storie tradizionali.

Whitehorse, Yukon

A sud dell’ovale aurorale, Whitehorse è un ottimo punto di partenza per combinare l’osservazione dell’aurora con attività all’aperto come motoslitta o escursioni. Il periodo di visibilità è limitato dalla presenza del sole di mezzanotte durante l’estate.

Churchill, Manitoba

Situata all’estremo nord del Manitoba, Churchill non solo offre un cielo limpido per l’aurora, ma anche l’opportunità di avvistare fauna selvatica come lupi, volpi artiche e orsi polari. I tour, che si svolgono a febbraio e marzo, sfruttano le notti fredde per garantire condizioni di visibilità ottimali.

