Quando decidi di partire per un viaggio, le cose da tenere a mente sono tante al momento di scegliere la meta. Ci sono i tuoi interessi da valutare, il periodo, la disponibilità economica. Ma prima di tutto devi essere certa di viaggiare in sicurezza, soprattutto se parti da sola. Alcune città sono più sicure di altre di altre e Civitas ha individuato le 10 mete europee che puoi raggiungere in solitaria (quasi) senza pensieri.

Zurigo, Svizzera

Al decimo posto nell’Indice di Pace Globale, la Svizzera è un luogo facile e sicuro da visitare anche da sola. Tra tutte le città spicca Zurigo, che fa parte anche della top 3 delle città in cui è più piacevole vivere. L’ideale per viaggiare in sicurezza: puoi visitare liberamente il centro cittadino e goderti in tutta tranquillità una passeggiata tra gli edifici. Oppure se ami la natura puoi raggiungere la cima del Monte Pilatus e godere della vista sulle Alpi.

Lisbona, Portogallo

Lisbona è la meta ideale per viaggiare da sola. La città non è molto grande, eppure i luoghi che ti toglieranno il fiato sono tanti. Sali a bordo di uno dei suoi tram gialli e goditi i quartieri caratteristici come l’Alfama, assapora un po’ di relax in riva al Tago o raggiungi Sintra e Belem. La sera non perdere uno spettacolo di Fado.

Madrid, Spagna

Per viaggiare in sicurezza, una delle opzioni migliori in Europa è Madrid. Ottava nella classifica delle città più sicure, offre la possibilità di impostare la vacanza come preferisci. I musei sono numerosi se ami l’arte, la vita notturna è vivace se preferisci andare in giro per locali, puoi rilassarti a Parco del Retiro o fare shopping nei negozi della Gran Via.

Stoccolma, Svezia

La popolazione è amichevole e il tasso di criminalità bassissimo, per viaggiare in sicurezza la Svezia è l’ideale. Stoccolma è una città molto semplice da visitare e gli scorci imperdibili non mancano di certo. Puoi anche regalarti momenti di relax totale con una gita in barca nell’arcipelago di Stoccolma e godere di una vista mozzafiato.

Amsterdam, Paesi Bassi

La fama di Amsterdam è ambigua, eppure la città è sesta nella classifica delle città in cui viaggiare in sicurezza. In sella alla bicicletta puoi goderti un giro tra le varie zone della città, attraversando i ponti sui canali e ammirando i caratteristici edifici. Potrai sederti al tavolino di una caffetteria per un po’ di relax prima di visitare il museo di Van Gogh o la casa di Anna Frank.

Monaco, Germania

Monaco è una città pulita e semplice da girare, ma soprattutto una delle mete migliori per viaggiare in sicurezza. Le cose da vedere non mancano, e potrai scoprirle con una bella passeggiata a piedi ma anche in bicicletta. Puoi anche goderti una piccola escursione fino ai castelli di Linderhof e Neuschwanstein.

Vienna, Austria

Vienna, la capitale dell’Austria, non ha bisogno di presentazioni. Tra i mille motivi per visitarla, c’è anche il fatto che ti consente di viaggiare in sicurezza. Esplorarla sarà una gioia per gli occhi, ma anche per il palato: le prelibatezze da gustare sono molte, ma non potrai assolutamente perderti una fetta di Sacher Torte.

Copenaghen, Danimarca

Per viaggiare in sicurezza, Copenaghen è una delle mete da prendere in considerazione. Puoi esplorarla tranquillamente anche di notte, senza sentirti in pericolo: per questo è la terza in classifica. Puoi goderti un giro in battello sui canali o una passeggiata in bici tra le vie delle città alla scoperta dei suoi mille tesori.

Praga, Repubblica Ceca

Seconda nella classifica delle città in cui viaggiare in sicurezza, Praga ti farà innamorare. Non perderti un tour al Castello di Praga e Malastrana, una passeggiata nella Piazza della Città Vecchia e una visita al Duomo. La sera le mille luci dei lampioni la rendono ancora più suggestiva: assapora una bella cena in una delle taverne sotterranee e lasciati incantare.

Dublino, Irlanda

Dublino è la città da scegliere senza pensarci due volte se vuoi viaggiare in sicurezza. È una città vibrante che mescola tradizione e modernità, nota per la sua cultura letteraria, la musica, i pub vivaci e l’accoglienza dei suoi abitanti. Tra le principali attrazioni non perdere il Trinity College, la Guinness Storehouse, e l’animato quartiere di Temple Bar, simbolo del divertimento e della vita notturna.

