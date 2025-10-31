Viaggiare in treno in Spagna non è mai stato così conveniente. Grazie alla nuova promozione di Ouigo, la compagnia ferroviaria francese che dal 2021 ha portato la filosofia del low-cost anche sui binari iberici, sarà possibile spostarsi tra le principali località del Paese con biglietti a partire da soli nove euro. L’iniziativa punta a rendere gli spostamenti più accessibili, collegando città come Madrid, Barcellona, Siviglia, Valencia e Málaga con prezzi mai visti prima. Un’occasione che promette di rivoluzionare il turismo interno e di offrire ai viaggiatori la possibilità di muoversi rapidamente, a costi ridotti, senza rinunciare al comfort dell’alta velocità.

L’esperienza Ouigo

Ouigo nasce come risposta all’alta velocità tradizionale, mantenendo la stessa rapidità dei treni AVE (Alta Velocidad Espanola) ma con un approccio più essenziale e prezzi decisamente più leggeri. Il biglietto base costa pochissimo e include già il bagaglio a mano, mentre tutto il resto diventa un’opzione da aggiungere secondo necessità: la scelta del posto, la possibilità di portare più valigie o la comodità di sedili più spaziosi. Anche le famiglie trovano formule vantaggiose, perché i bambini viaggiano con tariffe ridotte e i più piccoli, fino a tre anni, possono persino salire a bordo gratuitamente. L’idea è chiara: viaggiare ad alta velocità non dev’essere un lusso, ma una possibilità accessibile a chiunque.

Le rotte e le novità

Oggi Ouigo collega quindici destinazioni in tutta la Spagna, da Madrid a Barcellona, da Valencia ad Alicante, fino a città ricche di fascino come Segovia, Tarragona o Cuenca. A partire dal prossimo dicembre, la compagnia aumenterà ancora le frequenze su alcune tratte chiave: i treni tra Madrid e Barcellona, Siviglia, Málaga e Murcia saranno più numerosi e permetteranno di muoversi con ancora maggiore flessibilità. In Andalusia, ad esempio, la tratta Málaga-Madrid offrirà tre corse quotidiane in entrambe le direzioni, rendendo più semplice organizzare una gita al mare o un weekend culturale nella capitale. L’offerta con biglietti da nove euro sarà valida dal 14 dicembre 2025 fino all’estate 2026, un periodo ampio che lascia spazio a chi vuole pianificare viaggi più lunghi o semplicemente concedersi più spostamenti nel corso dei mesi.

I vantaggi (e qualche accortezza)

Il fascino di questa promozione sta nella sua immediatezza: basta avere un po’ di flessibilità negli orari e nelle date per accaparrarsi biglietti a prezzi davvero stracciati. È una soluzione perfetta per chi sogna un itinerario fatto di tappe multiple, un tour iberico che tocchi le città d’arte e i centri storici più vibranti senza dover spendere una fortuna. Naturalmente non mancano le raccomandazioni: i posti promozionali non sono infiniti e finiscono in fretta, e per chi desidera maggiore comfort – come cambiare prenotazione all’ultimo minuto o viaggiare con più bagagli – il costo sale. Ma anche con questi piccoli extra, il risparmio rispetto ad altri mezzi rimane evidente, soprattutto se si considera il tempo guadagnato viaggiando a oltre 300 chilometri orari.

