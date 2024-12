Dopo un 2024 magro di ponti, il 2025 si prospetta molto più allettante se ami viaggiare e desideri pianificare qualche weekend lungo attaccando giorni di ferie alle festività che punteggiano i prossimi 12 mesi. Dall’Epifania (6 gennaio) che cadrà di lunedì alla festa del lavoro (1 maggio) che sarà di giovedì, dalla festa della Repubblica (2 giugno) all’Immacolata (8 dicembre), che cadranno anch’esse entrambe di lunedì, si può notare quanti incastri possibili si prospettano, per “fughe” dal lavoro più o meno lunghe, soltanto approfittando di weekend adiacenti alle feste o aggiungendo pochi giorni di ferie. Ecco quali opportunità vacanziere ci riserva il 2025.

Si inizia a gennaio con l’Epifania

Il 2025 parte con il piede giusto grazie all’Epifania che cadrà di lunedì, offrendo un weekend lungo perfetto per chi vuole concludere le vacanze natalizie con un paio di giorni di sci o una visita in una città d’arte. Un ponte da sfruttare per ricaricare le batterie prima di affrontare il nuovo anno.

Carnevale 2025: il ponte dei festeggiamenti

Dal 16 febbraio al 5 marzo, il Carnevale rappresenta un’opportunità ideale per staccare la spina dopo la ripresa post festività, sempre dura sia per gli studenti che per chi lavora. Con le scuole chiuse dal 3 al 5 marzo, le famiglie potranno organizzare una minivacanza da sabato a mercoledì, oppure attaccando un paio di giorni di ferie, andare via per un’intera settimana. È il momento giusto per pianificare la classica settimana bianca, escursioni nelle città d’arte o assistere ai carnevali che si svolgono in tutta Italia, da Venezia a Viareggio, da Fano a Putignano.

Pasqua e 25 aprile: super ponte ideale per un viaggio

Nel 2025 Pasqua e Pasquetta cadranno domenica 20 e lunedì 21 aprile. Se ci sarà neve, saranno tre giorni perfetti per un weekend lungo in montagna fra sci e tintarella, oppure per organizzare la classica gita fuori porta. La vera sorpresa sarà la vicinanza del 25 aprile, che quest’anno cadrà di venerdì, creando il ponte perfetto per chi vuole partire per una vacanza lunga, unendo le festività di Pasqua alla festa della Liberazione. Con soli tre giorni di ferie, si potrà approfittare di un viaggio di ben 9 giorni. Le mete possibili sono infinite, sia in Italia che all’estero, con temperature senz’altro già miti: dalla crociera al percorso lungo le ciclabili italiane, dal viaggio itinerante all’estero fino ai primi avvicinamenti alle località balneari della penisola, che a fine aprile saranno già attrezzate per accogliere i turisti.

1 maggio: una mini-vacanza primaverile

La Festa dei Lavoratori, il 1 maggio, cadrà di giovedì: un’opportunità perfetta per organizzare un weekend lungo di 4 giorni utilizzando un solo giorno di ferie. Una pausa primaverile per concedersi un soggiorno rigenerante alle terme, la visita a una capitale europea o un itinerario tra i borghi più belli d’Italia.

2 giugno: un primo assaggio d’estate

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, cadrà di lunedì, regalando un primo weekend lungo dal sapore estivo. Anche se non si tratterà di un ponte particolarmente lungo, sarà comunque l’occasione giusta per i primi bagni al mare.

Ferragosto 2025: break estivo per chi lavora

Il 2025 vedrà Ferragosto cadere di venerdì, offrendo la possibilità a chi lavora di organizzare un weekend lungo di 3 giorni senza prendere ferie. Per chi preferisce organizzare le vacanze in periodi meno congestionati ed economicamente più abbordabili, anche questa scadenza potrà rappresentare un prezioso break agostano.

Ognissanti: una pausa tra l’autunno e l’inverno

Ognissanti, il 1 novembre, nel 2025 cadrà di sabato, quindi non rappresenterà un vero ponte ma solo l’opportunità per una gita fuori porta nei primi giorni dell’autunno, magari per ammirare il foliage.

Le ultime opportunità del 2025

L’8 dicembre, giornata dell’Immacolata, sarà un lunedì: un incastro perfetto per visitare i mercatini natalizi o inaugurare la stagione sciistica. Il 25 dicembre, giovedì, permetterà di creare un ponte con il 26 per godersi 4 giorni di vacanza senza prendere ferie. Prendendo qualche giorno in più di ferie, si potranno fare vacanze più lunghe, fino a 8 giorni, con partenza il 24 dicembre e ritorno il 1 gennaio, o addirittura estendere la pausa fino al 6 gennaio, approfittando dell’Epifania di martedì.