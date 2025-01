La guida online TasteAtlas ha recentemente classificato Milano come seconda miglior città al mondo quanto a offerta gastronomica. Il capoluogo lombardo è stato insignito del prestigioso riconoscimento tra 17mila città valutate e sulla base di 477.287 giudizi per 15.478 alimenti. La classifica finale è stata letteralmente dominata dalle località italiane, ben sei nella Top 10.

L’offerta gastronomica di Milano

Se non stupisce il primo posto di Napoli, unica a ottenere il massimo dei voti (5 su 5) grazie ai piatti della tradizione culinaria partenopea, la sorpresa arriva dalla medaglia d’argento di Milano (4.96 su 5). La città meneghina ha guadagnato otto posizioni rispetto all’anno precedente. Merito della vasta selezione di ristoranti (oltre 8mila, dei quali 18 stellati) e bistrot di quartiere, in grado di soddisfare le esigenze dei palati più esigenti.

Milano accoglie sempre più eventi internazionali dedicati alla gastronomia (il Taste of Milano, ad esempio) e fiere di settore che richiamano chef e appassionati di cucina da ogni parte del mondo. I mercati gastronomici come il Mercato Centrale e Eataly ampliano poi l’offerta culinaria. Perché offrono ai visitatori l’opportunità di scoprire e gustare prodotti locali e specialità provenienti da tutte le regioni italiane.

Un’offerta sempre più in espansione, arricchita dai «food tour» con assaggi organizzati da esperti del settore per toccare con mano la cultura gastronomica meneghina.

I piatti tipici milanesi

Milano racconta di una lunga storia culinaria. Con molti piatti tradizionali che fondano le loro radici nelle ricette e tecniche tramandate di generazione in generazione e ancora oggi apprezzati. Secondo la classifica il piatto preferito di chi ha mangiato a Milano è stato il risotto alla milanese (cremoso risotto allo zafferano con aggiunta d midollo), che ha superato di pochissimo la cotoletta alla milanese (cotoletta di vitello impanata) e l’ossobuco (stinchi di vitello brasati con verdure). Tra le altre pietanze particolarmente apprezzate si segnalano:

Minestrone alla milanese (fatto con riso al posto della pasta e aggiunta di lardo e cotenne di maiale)

(fatto con riso al posto della pasta e aggiunta di lardo e cotenne di maiale) Cassoeula (stufato di verdure e maiale, in particolare quelle parti meno nobili come costine, cotenna, ma anche orecchio, musetto e piedino)

(stufato di verdure e maiale, in particolare quelle parti meno nobili come costine, cotenna, ma anche orecchio, musetto e piedino) Gorgonzola (sia dolce che piccante)

(sia dolce che piccante) Panettone

Busecchina (dolce a base di castagne stufate)

Le altre italiane in classifica

Oltre alle già citate Napoli e Milano, il podio dell’atlante del gusto si completa con un’altra italiana: Bologna. Secondo TasteAtlas «la Dotta» rappresenta l’autenticità emiliana con il suo ragù alla Bolognese, i tortellini in brodo e le lasagne. Tra le prime 10 città al mondo anche Firenze, quarta, con la bistecca alla Fiorentina e la ribollita, mentre Roma (6° posto) viene esaltata per piatti tipici come la carbonara e la cacio e pepe. Chiude la Top 10 Torino e qui si celebrano vitello tonnato, agnolotti e il gianduiotto.

