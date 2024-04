Viaggi, i 10 travel trends più rivoluzionari del 2024

I l modo di viaggiare e di godersi le vacanze si rinnovano: ecco i 10 trends del 2024 lanciati da star come Tom Hanks e Gwyneth Paltrow

Tra “astro-turismo”, slow travel e “coolcationing”, i turisti sono sempre più alla ricerca di nuovi modi di viaggiare. La vacanza diventa un’esperienza unica che emoziona e soddisfa appieno le proprie passioni.

Travel trends, verso i livelli pre-pandemia

Secondo i dati pubblicati nel primo World Tourism Barometer dell’anno pubblicato dall’Organizzazione Mondiale del turismo, il 2024 segnerà, per il turismo internazionale, un ritorno ai livelli pre-pandemia, dopo un 2023 chiuso con un fatturato di 1.400 miliardi di dollari e 1,3 miliardi di arrivi internazionali con un aumento del +34% rispetto al 2022. Nel 2023, il turismo internazionale ha dunque recuperato l’88% rispetto al livello pre-pandemico. In particolare è l’Europa a sorridere, il vecchio continente è già arrivato a un recupero del 94%, solo l’Africa ha fatto meglio (+96%) mentre restano indietro Asia e Pacifico che hanno raggiunto il 65% dei livelli pre-pandemici. “I dati dello scorso anno e le stime per il 2024 confermano l’importante ripresa del settore turistico – osserva Rosa Giglio, Head of Marketing di BWH Hotels Italia & Malta – L’Europa resta una meta ambita e l’Italia, come al solito, è pronta a fare la sua parte proponendo ai viaggiatori mete ed esperienze in grado di soddisfare tutti i gusti. I trend del 2024 stanno già rivoluzionando presente e futuro dei viaggi e dimostrano come si cerchino sempre di più esperienze personalizzate e uniche”.

Le star che stimolano nuovi trends

Il turismo, però, non è lo stesso di 5 anni fa. È in continua evoluzione e il 2024 porterà con sé grandi novità. Secondo il portale “Destination Deluxe” l’intelligenza artificiale sarà sempre più presente anche nel settore del turismo, suggerendo mete e fornendo strumenti tecnologici a supporto dei viaggiatori. Un’altra tendenza emergente è quella del “fitness travel” con pacchetti che comprendono percorsi benessere per tenersi in forma e rigenerarsi. Tanti i vip che nemmeno in vacanza rinunciano all’allenamento: Neil Patrick Harris, ad esempio, non ha esitato a farsi immortalare in Messico impegnato con il sollevamento pesi. Travel Noir, invece, suggerisce l’astro-turismo per godersi la magia del cielo stellato. Un grande appassionato di stelle è Tom Hanks, basta vedere la pagina Instagram dell’attore statunitense per capire il suo amore per l’astronomia. Non stanca mai l’aurora boreale che ha fatto innamorare le stelle de Il trono di spade Kit Harington e Rose Leslie e che ha incantato l’attrice Kristin Cavallari. C’è poi chi scappa dal caldo e pratica il cosiddetto “coolcationing”. Un esempio? Il dj Steve Aoki che si è rifugiato in una caverna di ghiaccio in Alaska. I nonni non si scordano mai e tanto meno i viaggi con loro. Una tendenza chiamata “skip-gen travel” che ha visto protagonista anche Davide Frattesi: la scorsa estate il centrocampista dell’Inter non solo ha trascorso le vacanze con la nonna, ma le ha anche fatto provare i “brividi” del surf elettrico. Per gli amanti della quiete ci sono gli “slow” e “silent travel”, un trend sicuramente apprezzato da Gwyneth Paltrow che la scorsa estate si è immersa nella natura e nella tranquillità dell’Umbria.

“Pacchetti fitness e turismo over 65”

“Il comportamento e le richieste dei viaggiatori stanno cambiando, dal digitale sempre più presente nella pianificazione della vacanza e nelle esperienze di soggiorno alla crescente sensibilità ambientale – spiega Rosa Giglio, Head of Marketing di BWH Hotels Italia & Malta – L’offerta ricettiva si sta evolvendo per soddisfare prontamente alle aspettative sempre crescenti della clientela. Abbiamo, ad esempio, notato una maggiore richiesta dei “pacchetti Fitness” da parte di un numero elevato di viaggiatori che amano allenarsi anche quando sono fuori casa o che si spostano per partecipare a tornei sportivi o maratone cittadine, per questo nelle nostre strutture sport-friendly proponiamo colazioni a partire dalle 5 del mattino con prodotti energetici e naturali, con late check-out soprattutto in occasione di partecipazione ad eventi sportivi e maratone; mappe e percorsi running oltre all’accesso alla palestra dell’hotel o alla possibilità di allenarsi in camera trovando a disposizione il kit Fitness con piccoli attrezzi. Anche il turismo over 65 è sempre più di tendenza, si tratta di viaggiatori che desiderano una vacanza rilassante a cui mettiamo a disposizione un servizio di concierge dedicato”.

I 10 “travel trends” più influenti per il 2024

Tanti viaggiatori hanno già pianificato le loro partenze con la speranza di vivere emozioni irripetibili. Tra tecnologie innovative, destinazioni emergenti e nuovi modi di vivere la vacanza, il 2024 presenta una miriade di opportunità per l’esplorazione e l’avventura. Ecco i 10 “travel trends” individuati dagli esperti di Best Western Italia come i più influenti per il 2024.

1. Astro-turismo

Una volta erano i navigatori a guardare le stelle, ora lo fanno i turisti. Per Travel Noire l’importante è trovare una località remota senza inquinamento luminoso, dove, in una notte serena, si potrà ammirare uno spettacolo di stelle scintillanti o anche l’aurora boreale.

2. Turismo sportivo

l 2024 sarà un anno ricco di sport. Travel Daily Media ricorda gli appuntamenti con Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi, ma non bisogna dimenticare gli Europei di calcio in Germania e di atletica leggera a Roma. Per gli appassionati di sport ci sarà l’imbarazzo della scelta e tante destinazioni da visitare.

3. Gig-tripping

Dallo sport alla musica. Il fenomeno delle groupie non è morto e, secondo Bould Outline, sono tanti i fan di band e cantanti disposti a seguire ovunque i loro idoli. Tra le star che gireranno il mondo nel 2024 ci sono Taylor Swift, Madonna, Bruce Springsteen, Green Day e Nicki Minaj.

4. Skip-gen travel

Come spiega City Lifestyle saltare una generazione significa semplicemente che i nonni viaggiano con i nipoti. Quando questi ultimi sono piccoli si tratta di un importante supporto dato ai genitori impegnati col lavoro. Quando invece i nipoti sono più grandi il viaggio può assumere valori ancora più profondi e regalare emozioni che rimarranno per sempre nel cuore.

5. Coolcationing

Il trend della “vacanza al fresco”, presentato da James Edition, coinvolgerà sicuramente il 2024 dopo le temperature record registrate l’anno scorso. Se una volta in estate si andava alla ricerca del sole, ora molti turisti vogliono letteralmente scappare dal caldo. Islanda, Finlandia, Scozia sono alcuni esempi così come le Alpi in Italia.

6. Fitness travel

Secondo The Wordrobe, sempre più viaggiatori cercano esperienze che integrino turismo e benessere. Tra chi non può fare a meno di avere una palestra sempre a portata di mano a chi desidera partecipare ad attività all’aperto che vanno dal trekking a una seduta di yoga nella quiete di un bosco.

7. Viaggi privati di gruppo

La fine della pandemia ha riacceso la voglia di socialità, un trend che non si è fermato e che, come spiegato da Meetings Mags, coinvolge anche il turismo e la categoria luxury travel. Ideale per gruppi di famiglie, gruppi di coppie senza figli e donne single.

8. AI come tour operator

Destination Deluxe sottolinea come l’intelligenza artificiale abbia già iniziato ad aiutare i viaggiatori fornendo ispirazione sulle destinazioni da visitare. Nel 2024 si attendono nuovi prodotti in grado di supportare i turisti come ad esempio i traduttori in tempo reale. Non mancano poi le strutture che offrono un assistente vocale virtuale all’interno delle loro stanze.

9. Slow e silent travel

In un mondo frenetico, sempre secondo Destination Deluxe, cresce il desiderio di relax e silenzio. Niente weekend in cui concentrare mille attività ma periodi di almeno 7-10 giorni in cui tutto può essere preso con più calma, magari in hotel immersi nella natura e nel silenzio.

10. Menopause retreat

Il trend presentato dal New York Times parla di un periodo per le donne caratterizzato, tra l’altro, da ipersensibilità, sbalzi d’umore e irregolarità del sonno. I “menopause retreat” sono appositamente progettati per supportare le donne in questa transizione.