D ua Lipa fa il bis e porta a casa due statuette ai Brit Awards 2021. Arlo Parks è l’emergente dell’anno. Watermelon Sugar di Harry Styles è il miglior singolo

Si è chiusa la cerimonia dei Brit Awards 2021, i più importanti premi musicali del panorama inglese. Se c’è una star della serata, quella è senza dubbio Dua Lipa. Per lei, questo, è davvero un momento di gloria. La meravigliosa cantante di origini londinesi, nata con le cover su Youtube, è stata premiata per l’album dell’anno (Future Nostalgia), e come migliore artista femminile.

La cerimonia dei Brit Awards 2021 è stata presentata da Jack Whitehall e si è svolta alla O2 Arena di Londra di fronte a 4000 persone, per lo più operatori sanitari (2500 i biglietti staccati per loro), e lavoratori, nel pieno rispetto delle regole del distanziamento. Ad aprire lo show ci hanno pensato i Coldplay, con la performance sul Tamigi e il pezzo Higher Power.

I Brit sono stati uno dei primi eventi in presenza. Il pubblico è ritornato in sala come non accadeva ormai da diverso tempo. La cerimonia di premiazione, che tradizionalmente si tiene in febbraio, era stata rimandata a causa dell’emergenza sanitaria.

Tutti i premiati ai Brit 2021

Ecco tutti i premiati nella serata dei Brit Awards 2021. Il premio per il Breakthrough Artist è andato ad Arlo Parks, la cantautrice britannica che ha esordito pochi mesi fa con il suo primo album: Collapsed in Sunbeams. La statuetta come Male Solo Artist (miglior artista maschile) è andata a J Hus, il rapper inglese di origini ghanesi, dallo stile afroswing. Il premio come Female Solo Artist (miglior artista femminile) se l'è aggiudicato Dua Lipa.

La miglior canzone dei Brit Awards 2021 è stata Watermelon Sugar di Harry Styles che ha avuto la meglio anche su Physical di Dua Lipa (parecchio gettonata). A sorpresa, le Little Mix portano a casa il riconoscimento come British Group (miglior gruppo inglese). Il trio, formatosi nel 2011, composto da Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall, aveva vinto l'ottava edizione della versione britannica di X Factor.

Il premio per l'International Group (band internazionale) è andato alle Haim, tre sorelle originarie di San Fernando Valley, in California, che hanno battuto: BTS, Fontaines D.C., Foo Fighters e Run The Jewels. La statuetta per la miglior star internazionale, la International Female Solo Artist, è andata a Billie Eilish, che ha avuto la meglio sulle colleghe Ariana Grande,

Cardi B, Miley Cyrus e Taylor Swift.

Per la categoria International Male Solo Artist (miglior artista internazionale), il premio è andato nelle mani di The Weeknd, che ha battuto Bruce Springsteen, Burna Boy, Childish Gambino e Tame Impala.

La sua performance sarà a distanza, per l’impossibilità di spostarsi a causa delle restrizioni anti-covid. Il miglior album, Mastercard Album Of The Year, è stato Future Nostalgia di Dua Lipa, che così bissa ai Brit Awards 2021.



Le donne dei Brit: Dua Lipa, Taylor Swift e Billie Eilish

Un trionfo al femminile questa edizione dei Brit Awards 2021. Ad iniziare da Taylor Swift. La cantautrice statunitense di Reading, è stata premiata come Global Icon, prima donna nella storia della kermesse ad aggiudicarsi questo premio. Ma la Swift ai primati è abituata. È l'artista donna con più settimane (52in totale) trascorse alla prima posizione della classifica Billboard 200 nella storia. Ha superato il record femminile precedente di Whitney Houston (46 settimane totali). Sempre all'interno della stessa classifica, occupa il terzo posto come artista con più settimane trascorse in prima posizione nella storia. Dietro solamente a Beatles ed Elvis.

Per la prima volta, un gruppo tutto femminile si è affermato nella categoria Best Group: si tratta delle Little Mix. Billie Eilish è stata premiata come migliore artista femminile internazionale (non ha raggiunto Londra, ma ha ritirato il premio in video).

Il bis di Dua Lipa

Dua Lipa (e in molti ci avevano scommesso), star dei Grammy, è stata premiata come miglior artista femminile, battendo le avversarie Arlo Parks, Celeste, Jessie Ware e Lianne La Havas. Due premi per la cantante londinese classe 1995. Oltre al best Female Solo Artist, Dua Lipa si è portata a casa anche il premio come miglior album dell'anno. La statuetta del Mastercard Album Of The Year è andata al suo Future Nostalgia. L'album contiene i singoli Break my Heart, Hallucinate e il remix di Levitating, realizzato con Madonna e Missy Elliot.

Bella e brava, Dua Lipa. Nel suo discorso, alla consegna di quest’ultimo premio, la cantante si è rivolta direttamente al premier Boris Johnson. L'invito è stato quello di aumentare gli stipendi dei lavoratori in prima linea nella lotta alla pandemia di Covid.19, dedicando la vittoria a Elizabeth Anionwu.

La statuetta per il miglior gruppo internazionale è andato alle Haim. In marzo, invece, era stata annunciata la vincitrice della categoria Rising Star (artista emergente): il premio è andato alla cantautrice esordiente Griff, classe 2001, che uscirà con il mixtape di debutto, One Foot in Front of the Other , l'11 giugno 2021.

“Sto ancora esultando per la telefonata ricevuta. Onestamente mi sembra un miracolo: come siamo riusciti a vincere un BRIT in piena pandemia?” ha commentato la Griff.