Un celebre ritratto del 1930 ci ha insegnato che quando si parla di perle, è sempre meglio abbondare. Il soggetto era Coco Chanel, l’autore Man Ray. Perfette per illuminare i look total black (Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany docet) e per regalare un’aura di sofisticatezza, classe e stile. Non a caso, pendenti e collane con queste piccole sfere preziose sono da sempre amate dai reali sparsi per il mondo: da Grace Kelly a Lady Diana, alla Regina Elisabetta fino a Kate Middleton. In effetti, un gioiello con le perle bisogna sempre tenerlo lì nel cassetto, perché funziona di giorno, ma anche di sera e regala a tutte (a qualsiasi età) un certo fascino, ma senza eccessi. È per questo che Morellato, dal suo archivio, rispolvera proprio le perle: un simbolo di eleganza fresca, raffinata e contemporanea.

Le collezioni Pavè e Perla di Morellato. Foto di Camilla Romano

Quando l’archivio diventa ispirazione

Per inventare il presente, anche guardare al passato può rivelarsi la scelta giusta. Così Morellato ha aperto il suo archivio storico, riscoprendo disegni e forme che hanno segnato decenni di creatività orafa italiana. Non si tratta di semplice nostalgia, ma di un lavoro di ricerca accurato che ha portato alla luce silhouette dimenticate e costruzioni innovative per l’epoca, pronte a dialogare con la sensibilità contemporanea. La leggerezza contraddistingue la collezione Perla del brand veneziano. Ogni sfera è sempre diversa dall’altra, ma il fascino delle perle d’acqua dolce sta tutto qui, nelle loro piccole imperfezioni che però si incastrano perfettamente. Sarà per questo che stanno conquistando anche le più giovani? Perché non occorre indossarne un filo o più, a fare la differenza a volte è anche una sola sfera, al posto giusto. Come nella collezione a lei dedicata di Morellato, caratterizzata da collane dalla costruzione asimmetrica, bracciali tennis impreziositi da una perla a charm e orecchini mixati a pavé luminosi. Un equilibrio perfetto tra preziosità e semplicità, tra eleganza e portabilità. La collezione Perla si rinnova proprio partendo da questo dialogo tra passato e futuro, trasformando un classico intramontabile in un simbolo di eleganza moderna.

Orecchini con perle e pavè luminosi, Morellato. Courtesy of Press Office

Perla Archivio l’edizione limitata che celebra la storia del brand

E per chi cerca un pezzo davvero esclusivo, arriva Perla Archivio: una parure esclusiva, composta da collana e orecchini, in edizione limitata di soli 300 esemplari numerati. Il lavoro di ricerca emerge in ogni dettaglio: la collana riprende con maestria le silhouette “bolo-tie”, ispirata ai cordoncini in cuoio chiusi da un fermaglio ornamentale degli anni passati, reinterpretandole in chiave elegante e contemporanea, Mentre gli orecchini si caratterizzano per una costruzione “double layer”, a doppio strato, che dona profondità e carattere al gioiello. È la dimostrazione che l’archivio di un brand non è un museo polveroso, ma una miniera di idee capaci di parlare alle donne di oggi con la stessa forza di ieri.

Collana bolo-tie con perle, Morellato. Courtesy of Press Office

Pendenti con costruzione double layer e perle, Morellato. Courtesy of Press Office