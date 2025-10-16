Qui e ora abbiamo l’ispirazione autunnale che le vostre scarpiere stavano aspettando. Anche perché le passerelle di stagione hanno chiarito una cosa, e cioè che gli stivali non sono solo accessori, ma il punto fermo di ogni look della stagione fredda. Griffe come Toteme e Khaite hanno reinterpretato questa calzatura in ogni sua variante, dagli audaci cuissard a quelli più casual, dimostrandone l’infinita versatilità. Ora è il momento di tradurre quei momenti sartoriali in look quotidiani. Come? Prendete nota di seguito. Ecco le cinque tendenze stivali fantastiche e come abbinarle. Considerate questa lista una sorta di stella polare se volete seguire la direzione giusta di tutto ciò che è chic e all’avanguardia. Pronte a posizionare la fashion bussola verso il trend che vi piace di più?

Toteme. Launchmetrics/Spotlight

Khaite. Launchmetrics/Spotlight

5 trend di stivali per l’autunno 2025

Stivali da cowboy

Questo modello torna a essere trendy a intervalli di tempo regolari, dunque non sorprende vederlo prendere la scena anche questa stagione dopo il boom del cowboycore di quella precedente. Eleganti e sofisticati, gli stivali western del momento però sono meno tradizionali e più moderni. Così come gli abbinamenti al resto del look: dimentichiamo frange e camoscio e indossiamoli con abiti scintillanti dal Dna glamour oppure con una mini e una giacchetta in tweed un po’ bon ton.

Foto Getty

Foto Getty

Stivali con tacco a blocco

I tacchi a blocco tornano di moda? Ma, alla fine, se ne sono mai andati davvero? Dopo diversi anni in cui sono stati superati da quelli più sottili e a spillo, questo modello di stivali più stabile è di nuovo sulla cresta dell’onda. Li abbiamo visti in passerella: da Miu Miu, alti e aderenti, dalla punta arrotondata e tacco spesso e pratico, fino a Chloé dove facevano capolino da ampi cappotti di lana e shearling. In pelle, da abbinare a una gonna in raso o seta per un effetto a contrasto molto sexy, o in camoscio perfetti con una gonna a quadri. Un must have irrinunciabile.

Miu Miu. Launchmetrics/Spotlight

Chloe. Launchmetrics/Spotlight

Foto Getty

Foto Getty

Stivali dalla stampa o texture esotica

Un trend da non perdere per gli stivali d’autunno? Il mood esotico, ovvero con stampe animalier o in cavallino. A seconda di come li si abbina possono essere più casual o glamour. Il pezzo chiave del momento? Quelli pitonati (amati anche da Anna Wintour) alti almeno al ginocchio. Come indossarli? Per esempio, con un abito chemisier in denim e trench oppure con una gonna in pelle e una camicia colorata per un look più grintoso.

Foto Getty

Foto Getty

Stivali da cavallerizza

Con l’ascesa nella moda dello stile preppye di una certa sensibilità borghese, i classici stivali da cavallerizza (che piacciono tanto a Kate Middleton) sono adesso molto avvistati. Sulla passerella Autunno-inverno di Altuzarra sono stati protagonisti con pantaloni infilati dentro (un modo cool per indossarli), mentre da Prada sono stati abbinati ad abiti al ginocchio. In qualunque modo si voglia sfoggiarli, un paio basic, neri o marroni, quest’autunno è di rigore.

Foto Getty

Foto Getty

Stivali in vernice

Se da un lato la pelle scamosciata e il cavallino sono texture di tendenza che definiscono gli stivali autunnali più cool, dall’altro i finish in vernice sono l’opzione da considerare per chi vuole aggiungere un tocco chic al look. Questo è il modello che le più fashioniste tra noi indosseranno per una serata fuori. Possiamo optare anche per un paio colorato da abbinare a contrasto a una gonna oppure per un paio ultra femminile da indossare con una giacca sportiva.

Foto Getty

Foto Getty