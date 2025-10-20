Anche se anni di commedie romantiche natalizie potrebbero averci convinto che il periodo migliore per mostrare la versione migliore di noi sia quando la città è luci scintillanti e vin brulè, questo non è del tutto vero. La vera magia arriva molto prima, a ottobre, quando le temperature scendono, ma il sole fa ancora occasionali apparizioni. Archiviati da tempo shorts e canotte in favore di pantaloni e cardigan, è giunto il momento di aprire il file camoscio.

Camoscio, dagli anni Settanta con furore

Né troppo caldo, né troppo freddo, e semplicemente chic, è l’unica costante modaiola su cui le trendsetter giurano appena comincia il foliage, e quest’anno non fa eccezione. Vissuta, elegante, morbida come il burro, infusa di una raffinatezza disinvolta che fa sembrare ogni outfit più costoso, la pelle scamosciata sembra quasi chiedere di essere toccata. Direttamente dagli anni Settanta, è qui per restare. Quest’anno, poi, la popolarità di questo tessuto tattile sembra essere aumentata.

Nel 2025 il camoscio va a impreziosisce silhouette decisamente all’avanguardia, conferendo un tocco di eleganza al guardaroba autunnale/invernale in generale dai toni sobri. Guardiamo, per esempio a Emma Watson che aggiunge una casual vibes aggiungendo una giacca in suede a un mini dress minimalista in nuance rosa pallido.

Emma Watson. Foto Getty

Intanto le borse in camoscio stanno facendo la loro comparsa sulle it girl di tutto il mondo, inclusa Anne Hathaway, che ha indossato il modello Nellcote di Valentino sul set de Il diavolo veste Prada 2.

Anne Hathaway sul set di Il Diavolo veste Prada 2. Foto Getty

Camoscio, su quali capi puntare

Anche le vie dello shopping sono costellate da eleganti soprabiti scamosciati mentre le ballerine in suede come quelle di Miu Miu, riprese anche da Zara, hanno dato il via a un trend per le scarpe già adocchiato dai più attenti fashonisti. Certo, con così tante opzioni disponibili, scegliere i capi giusti per il proprio guardaroba può essere complicato. Non preoccupatevi, ad aiutarvi come sempre ci pensiamo noi. Ecco su cosa puntare per non sbagliare.

Foto Getty

Il blazer

Declinato in pelle scamosciata regala un tocco cool senza sforzo: per chi è in cerca di un look rilassato ma trendy, abbinatelo a un paio di jeans morbidi, stivali e canotta bianca.

Foto Getty

L’abito

Ok al vestito in suede ma scegliamolo dal Dna sporty che non ci si aspetta. Magari corto, con le zip, con o senza cappuccio, però da abbinare a slingback in vernice e una pouch bag dal retrogusto bon ton.

Foto Getty

Il trench

Impermeabile fa rima con autunno e in versione camoscio è all’ennesima potenza: parliamo di un capo evergreen da poter abbinare su tutto. Il non plus ultra? Sfoggiarlo in total look suede con pantaloni nello stesso tessuto ed en pendant.

Foto Getty

la gonna longuette

Dal sapore vintage, possiamo abbinare la gonna longuette dalla silhouette a matita da sdrammatizzare con una T-shirt tono su tono con un paio di stivali dal tacco killer. Un contrasto vincente.

Foto Getty

I pantaloni

Per un look che solo a guardarlo ispira relax, scegliamo un paio di pantaloni in camoscio chiari a gamba leggermente larga e indossiamoli con una camicia maschile oversize. Stile in poche mosse.

Foto Getty

Il bomber

Mai più senza il bomber scamosciato che rende meno formale una mise perfettina. Proviamolo su una gonna a ruota e un maglioncino, tutti nei toni del caffellatte. Una delizia!

Foto Getty

la minigonna

Un po’ preppy, ma non del tutto, la mini in camoscio si può indossare con una comoda felpa con il cappuccio. Ai piedi un paio di tacchi per un tocco chic, da sostituire con pratiche sneakers all’occorrenza.

Foto Getty