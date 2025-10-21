Lunga vita al denim, protagonista indiscusso del guardaroba autunnale! Stessa passione, silhouette diversa: questa stagione diciamo addio ai jeans skinny estremi e ai modelli esageratamente larghi. Lo street style ci suggerisce infatti che è tempo di ricercare un nuovo equilibrio nelle proporzioni. Una ricerca che passa anche per un grande ritorno: i jeans a sigaretta diventano il nuovo punto d’incontro tra eleganza e praticità, con un taglio dritto che slancia la figura femminile senza strizzarla, perfetto per ogni occasione e circostanza. In questo prontuario di stile ti portiamo con noi alla scoperta di questo diktat: ecco come abbinarli e quali avere nel tuo radar per uno shopping furbo e a prova di budget.

Jeans a sigaretta: la tendenza denim dallo street style

È tempo di nuovo equilibrio nello street style che accende i riflettori sulle tendenze denim dell’autunno 2025: i jeans a sigaretta tornano protagonisti, con quella vestibilità perfetta che valorizza la silhouette senza costringerla. Aderenti, ma mai decisamente troppo skinny. Lineari, ma lontani dalle forme oversize. Insomma, it-girls e fashioniste scelgono il giusto (e ideale) compromesso tra comfort e stile. Come indossarli? Le combinazioni sono infinite.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Con una giacca in camoscio, ecco i jeans a sigaretta conferire al look un tocco boho-chic (e ci piace molto). Con una giacca di pelle, invece, ecco esprimersi tutta la grinta rock che solo una biker jacket sa canalizzare nello styling. Per il giorno, basta abbinarli a felpe morbide o cardigan oversize per una mise vagamente casual e dallo spirito rilassato, oppure optare per blazer sartoriali e camicie bianche per un twist più sofisticato (perfetto anche per i tuoi look da ufficio). E ai piedi? Con i jeans a sigaretta, diamo il via libera alle sneakers per un mood casual, oppure con i tuoi stivaletti preferiti. Dal classico texano al modello Chelsea, ogni styling ti donerà il giusto attitude contemporaneo.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i migliori jeans a sigaretta da comprare ora

Su quali jeans puntare il radar per essere davvero al passo con le tendenze denim? I nuovi modelli a sigaretta si distinguono in primis per la loro ricca varietà cromatica: non solo il classico denim blu, ma anche toni scuri come il nero e l’indigo profondo, fino ai celesti slavati che conferiscono un’aria vagamente vintage. Il punto vita, invece, si adatta alle tue preferenze: bassa se ami lo spirito Y2K; media per quel comfort quotidiano che è più che necessario; alta, per essere sofisticata e slanciare la silhouette. La nota fondamentale? Che il fit resti dritto. Una promessa è una promessa, e noi abbiamo selezionato per te i jeans non troppo attillati, non troppo larghi: in questa guida shopping troverai i migliori modelli a sigaretta dell’autunno 2025. Scelti puntando su quella semplicità e versatilità che solo il denim sa offrire.

Jeans a gamba dritta, COS (€89)

Jeans dritti e modellanti, Levi’s (€89)

Dritti e a vita alta, H&M (€34,99)

Con chiusura frontale asimmetrica, Zara (€45,95)

Dritti e dal taglio leggermente a zampa, 7 For All Mankind, su MyTheresa (€225)

A vita bassa e dal taglio dritto, Polo Ralph Lauren, su MyTheresa (in sconto a €158)

In denim nero e a vita alta, Pepe Jeans (€89)

In misto cotone riciclato elasticizzato, United Colors of Benetton (€59,95)

Jeans dritti a vita media, Mango (€39,99)

Jeans dritti a vita bassa, Diesel, su Zalando (in sconto a €156,99)