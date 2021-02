Routine mattutina per iniziare la giornata lavorativa nel modo giusto

S veglia, caffè lampo e subito alla scrivania? Niente affatto: per essere produttive serve una routine mattutina che ci dia la giusta carica

Possiamo dirlo con sincerità, dopo esserci svegliate spesso facciamo le cose di fretta. Eppure non c'è niente di più sbagliato: per riuscire bene nel nostro lavoro, infatti, occorre una routine mattutina che ci metta nel mood corretto.

Una routine fatta di piccoli passi fondamentali che riescano, al contempo, a darci tanta energia quanta serenità per fronteggiare imprevisti, impegni serrati e richieste improvvise. Che ne dite di scoprirla insieme?

Svegliarsi con largo anticipo

È vero, ci sono delle giornate in cui sembra davvero difficoltoso alzarsi dal letto. Però, partendo dal presupposto che dovremmo sapete quanto bisogna dormire per stare bene, rinunciare a rigirarsi pigramente tra le coperte può aiutarci davvero moltissimo.

Sì, perché significa avere tutto il tempo per prenderci cura di noi stesse: niente denti lavati al volo né capelli messi in piega mentre stiamo ancora realizzando che siamo coscienti, solo calma e sorrisi. Insomma, svegliarsi presto la mattina, di buon umore à il primo passo per lavorare più felici.

Fare una colazione sana e golosa

Svegliarsi con largo anticipo ci porta a fare anche un'altra cosa fondamentale: goderci una colazione sana e golosa. Un caffè bevuto al volo può andare bene una volta tanto, in caso d'emergenza, ma la regola deve essere quella di dare il giusto valore al primo pasto della giornata.

Lasciamo da parte sia i cibi troppo ricchi o grassi che quelli troppo poveri, da dieta stretta: regaliamoci invece frutta, frullati, fette biscottate, yogurt, semi, pancake proteici o deliziose verdure accompagnate da infusi detox. La nostra mente e la nostra giornata lavorativa ne beneficeranno.

Arrivare al lavoro un po' prima

Non importa se dovete recarvi dall'altra parte della città o se dovete solo attraversare il salotto per iniziare a lavorare: cercate comunque di essere in postazione un po' prima.

Bastano dieci minuti di anticipo per fare una cosa che può veramente cambiare la giornata: mettersi comode. Posiamo la nostra borsa, mettiamo a portata di mano la nostra tisana preferita, assicuriamoci che il nostro studio/ufficio ci sembri accogliente.

Facciamo poi un respiro profondo e concentriamoci, giusto qualche momento, sulle nostre soddisfazioni recenti per incoraggiarci a fare sempre meglio.

Stabilire le priorità

Fatto il nostro respiro profondo, passiamo all'altro passo di questa routine mattutina per una giornata lavorativa perfetta: vedere il quadro d'insieme. Spesso, infatti, arriviamo al lavoro pensando di avere tante, troppe cose da fare.

Ciò ci porta a ragionare male e a muoverci a tentoni: si inizia un po' da una parte, poi si passa a un'altra, per poi tornare indietro, come una pallina in un flipper. Occorre invece fermarsi un attimo e fare un'analisi di ciò che ci aspetta.

Che cos'ha la priorità? Qual è la cosa che possiamo fare prima, in modo veloce ma al contempo accurato? Stiliamo una lista e passiamo al passo successivo: fare la scaletta della nostra giornata.

Organizzare la giornata

Abbiamo la nostra lista delle priorità, abbiamo la calma e la forza necessaria per affrontarla ma... abbiamo tutte le informazioni e i materiali che ci servono? Cosa dobbiamo fare per portare a termine tutti i nostri compiti?

Prendiamoci qualche minuto per fare un'ulteriore analisi su quanto ci occorre e procediamo a schedulare tutti i nostri passi, in modo da avere tutto chiaro e ben definito. Può essere utile usare alcune app che possono aiutarci a creare una vera e propria mappa per muoverci meglio durante le ore lavorative.

Confrontarsi con il team

Se fai un lavoro di squadra non dimenticare di confrontarti con il tuo team. Questo permette di gestire al meglio le emozioni della squadra e di evitare contrasti. Se sei a capo del team, datti del tempo per ascoltare le osservazioni di chi lavora per te; se ne fai parte non esitare a dire la tua.

Il confronto con colleghi e superiori dovrebbe essere un passaggio obbligato della routine mattutina per iniziare la giornata lavorativa nel modo giusto e dovrebbe avvenire prima di essere operative, con serenità e senza timori.

Perché? Perché ragionando insieme si possono fissare obiettivi non solo quotidiani, ma anche a lungo termine e conseguentemente avere maggiore contezza del proprio ruolo, cosa che porta nell'immediato a una migliore organizzazione.

Iniziare a lavorare (ma con criterio)

È tutto pronto! Seguiti tutti i passi di questa routine mattutina, non c'è altro da fare se non cominciare a lavorare. Attenzione però, anche questa azione richiede una scaletta da seguire, a dispetto di quanto facile possa sembrare.

La prima cosa da fare è controllare la propria email e tutte le piattaforma di messaggistica per affrontare eventuali urgenze. Fatto questo, occorre mettere in standby qualsiasi sistema di comunicazione, impostando la modalità non disturbare sul telefono e disattivando eventuali notifiche.

Questo "distacco" deve durare un'ora. Dopo questa prima ora intensiva sarà necessario fare una piccola pausa di 15 minuti. Per la precisione, le pause di questa durata dovranno essere fatte ogni ora, proprio per consentire al nostro cervello di distendersi e per evitare di sovraccaricarci.

Nel corso della giornata, infine, non dimentichiamo di ritagliarci uno spazio di almeno 40 minuti per fare un pasto sano e per sgranchirci un po' le gambe.