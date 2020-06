V oglia di shopping? Qui troverai i sandali perfetti per aggiungere un tocco sporty a qualsiasi look senza perdere lo stile sia in città che in riva al mare.

Stai già pensando alla valigia per le tanto attese vacanze estive e non sai proprio quali scarpe mettere? Niente paura, ci pensiamo noi a consigliarteli. Dimentica tacci, lacci alla schiava e simili: per l'estate 2020 il mood sporty la fa da padrone ai piedi e, ovviamente, non potrai non avere con te un paio di sandali sportivi.

E sappi che se anche le vacanze dovessero saltare, un paio di sandali sportivi non potrai non comprare. Ebbene sì, perché oltre che per la spiaggia sono un must anche per la città e come insegna la maison Chanel, sono il filo conduttore di tantissimi look di street style.

Indecisa sul modello da avere? Qui trovi una selezione dei migliori sandali bassi sportivi e cool per l’estate 2020 da acquistare facilmente online. Mettiti comoda e inizia ad aggiungerli al tuo carrello virtuale.

Le Birkenstock

Sandali sportivi fa rima con Birkenstock, ormai è cosa abbastanza nota. Infradito, a fascia singola o chiusi: i modelli sono tantissimi, ma quello da avere assolutamente si chiama Arizona e se la gioca soltanto con Eva, la corrispondente versione in gomma, ideale per chi ama il colore. Per abbinare questi sandali, l’unica cosa che ti serve è la fantasia anche se il nostro key look di riferimento è composto da mom jeans, t-shirt bianca e, dulcis in fundo, i tuoi sandali Birkenstock del cuore.

Infradito 24/7

Dalla città al mare senza passare dal via: se stai cercando un paio di sandali che ti permettano di non perdere tempo tra un tuffo in mare e un aperitivo con gli amici queste Havaianas fanno al caso tuo. Abbinale con un abito maxi dalle maniche a sbuffo, goditi la pelle ambrata e i capelli asciugati dal sole. Non senti già profumo di golden hour?

Slipper a prova di streetwear

Non chiamarle ciabatte. Le slipper firmate Superga sono un chiaro segnale al mondo dello streetwear e se il tuo stile è easy e senza impegno queste sono un vero must have. Per noi, l’abbinamento migliore, è con un paio di shorts in jeans indossati con un costume intero in tinta. Semplice, giovane e super estivo.

Il modello vitaminico

Se dici estate dici colore, e su questo non ci sono dubbi. I look vitaminici necessitano di accessori altrettanto colorati e intensi proprio come questo modello di slipper con doppia fascia e stampa pitonata in leggero rilievo. Indossale con il tuo migliore look da spiaggia e, se non vuoi esagerare, ricordati che la t-shirt con stampa... is always a good idea! Aggiungi la minigonna più adatta a te e il gioco è fatto.

Un tocco di glam

Ogni look merita un tocco di luce e gli accessori sono il modo migliore per aggiungerlo. Ovviamente in estate non possono mancare un paio di infradito, meglio se declinato sui toni del blu Pantone (colore dell’anno 2020). Questo modello super flat viene reso unico da una piccola fascia di glitter tono su tono. Usale per una serata sulla spiaggia, con il tuo abito floreale preferito e non dimenticare il bagno di mezzanotte.

Alla coreana

Cerchi un sandalo basic e ispirato alla moda minimal coreana? La risposta sono i sandali firmati Teva in total black meglio se nella versione platform per slanciare la figura. Il nostro look preferito, in questo caso, è con un paio di pantaloni in lino leggero dai toni materici come il sabbia, il terra o il bianco avorio.

Chunky trend

Tutte conosciamo le chunky sneakers che, alla fin fine, sono entrate ufficialmente nel nostro guardaroba quotidiano. Se non vuoi rinunciare a questo modello, opta per la versione open come questo sandalo total white. L'abbinamento perfetto si basa sui contrasti: un vestiti scivolato con spalline sottili. We love it!