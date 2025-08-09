Non proprio marrone, non del tutto rosso: il color Marsala prende nome dal celebre vino liquoroso di origine siciliana, a sua volta così rinominato per l’omonima città in cui nasce. Caldo e avvolgente, il suo sapore intenso – caratterizzato da note di vaniglia, caramello e frutta secca – è rievocato dalla profondità di questo colore che diventa ora un’indiscussa tendenza moda. Ci farà compagnia non solo durante la stagione estiva (in abbinamento con accessori e gioielli oro darà vita a un risultato meraviglioso), ma anche nel transition style che presto arriverà dopo il rientro in città. In questa guida ti stile ti portiamo alla scoperta del color Marsala: ecco come abbinarlo e quali must-have fare subito tuoi.

Come abbinare il color Marsala?

Hai a disposizione due strade per abbinare il color Marsala, ed entrambe sono validissime. In formula total look, puoi rintracciare l’intensità di questa nuance speziata e liquorosa anche attraverso un abito lungo o una tuta jumpsuit, oppure abbinando – con i must-have consigliati di seguito – una camicia ai jeans o a una gonna. La seconda strada invece è sì allineata alle tendenze moda 2025, ma presta particolare attenzione ai diktat in fatto di accessori: vedi ad esempio la borsa a spalla declinata in questa nuance, un’alleata di stile per tutti i look a venire.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: il colore marsala nei must-have da comprare ora

Non sentirti obbligata a sfoggiare questa nuance solo in formula total look: ciascun must-have protagonista di questa guida shopping si rivelerà un infallibile passepartout anche in abbinamento con altre nuance. Quali, nello specifico? A cominciare dal bianco candido e immacolato, sempre infallibile per conferire eleganza assoluta alle tue mise. Ben venga sperimentare il color Marsala anche con le tonalità pastello più in voga del momento, pensiamo ad esempio al chiacchieratissimo giallo burro. Sì anche al celeste, il rosa pastello e il verde menta per un color blocking fresco e avvincente. Se invece desideri approcciare il color Marsala a piccoli accenti (di stile), lasciati solleticare la fantasia dallo styling di sandali o accessori: la coolness è assicurata.

Abito camicia in lino, Calzedonia (in sconto a €29,95)

Vestito con collo halter, Zara (€49,95)

Blazer in puro lino, United Colors of Benetton (€109)

Gonna longuette, Piazza Italia (€17,99)

Mule con tacco a blocco e logo cut-out, Louis Vuitton (€860)

Jeans a vita alta, Pepe Jeans (in sconto a €44,95)

Vestito a portafoglio, Parfois (€39,99)

Sandali in pelle con tacco stiletto, Michael, Michael Kors (€150)

Borsa a spalla in pelle, Furla (€290)

Minigonna con bottoni, H&M (€15,99)

