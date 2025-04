Vorremo tutte essere una fucina costante di idee in fatto di abbinamenti tra gioielli e vestiti. In verità, è cosa buona e giusta lasciare che l’ispirazione arrivi anche da altre fonti, come i look street style a cui guardare sempre con (tanta) curiosità e meraviglia. In questa guida di stile abbiamo raccolto le 5 idee moda che rispondono a un quesito preciso e puntuale: come abbinare i gioielli ai vestiti senza rischiare di essere banali. Certo, il minimalismo prevale, ma a volte basta davvero un dettaglio poco diverso dal solito per conferire a una mise un sapore completamente nuovo.

Un fermaglio gioiello tra i capelli, del colore dell’abito

Un bijoux essenziale, piccolo, semplice. Nulla di troppo di pretenzioso, nulla di troppo sofisticato. Basta un fermaglio gioiello tra i capelli per donare luminosità al volto e arricchire anche la mise più elegante. In questo look ti proponiamo una piccola chicca, ovvero un richiamo cromatico tra fermaglio e abito. Una stessa nuance declinata essenzialmente in due tonalità differenti. Très chic!

Foto Launchmetrics/Spotlight

Cavigliere: livello pro con il layering

Ora che le tendenze moda primavera 2025 hanno fatto ufficialmente il loro nuovo debutto in società, le caviglie a vista chiedono di essere valorizzate con un gioiello ad hoc. Ovvero, con sua maestà la cavigliera. Una va bene: è minimalista ed elegante. Ma se fossero due, tre o addirittura quattro? A quel punto correrebbe in aiuto lo street style, con la tendenza layering (ovvero, la stratificazione) espressa a livello pro.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come abbinare gioielli e vestiti: orecchini tono su tono

Prediligere abbinamenti tono su tono non significa “vincere facile”, anzi. Significa semplicemente optare per l’eleganza nel modo più assoluto, semplice e puro. È proprio lo street style a esortarci a esplorare gli abbinamenti cromatici monotematici, prendendo ad esempio un prezioso abito verde a maniche corte la cui nuance è richiamata dagli orecchini pendenti. Le cose semplici sono anche le più belle: quale formula più facile di questa?

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come abbinare gioielli e vestiti: il colore fa da fil rouge

Sulla scia degli abbinamenti monocromatici, ecco un’altra idea valida per svelare come abbinare gioielli e vestiti in modo elegantissimo. Lascia che il colore continui a fare da massimo comune denominatore nelle tue prossime mise: con una camicia bianca, ad esempio, potrai sfoggiare non solo le perle ma anche i maxi gioielli smaltati.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Un anello da cocktail, con accessori preziosi

Vestiti minimalissimi, accessori preziosi. E i gioielli? Ben venga ridurre al minimo i numero di anelli, bracciali e collane. Un solo pezzo – dall’effetto sorprendentemente wow – andrà benissimo. Come l’anello da cocktail, ad esempio, che è pensato proprio per rubare tutta l’attenzione. E che, a prescindere dal reale pregio della pietra protagonista, aggiunge (sempre) lustro e luminosità ai tuoi look.

Foto Launchmetrics/Spotlight

