Cosa fare quando lo street style parla? Semplice, mettersi in ascolto e assorbire (tutto) il meglio della moda. Le tendenze primavera 2025 indirizzano infatti tutta la nostra attenzione su una tonalità cromatica ben specifica. Non crema, non avorio, non bianco sporco. Semplicemente, color burro. Una nuance al limite della voglia di resistere. A un assaggio, ma anche un abbinamento inaspettato e diverso dal solito. Vedere per credere questi 5 look selezionati per te: idee valide e facilmente replicabili nel quotidiano che rispondono una volta e per tutte a come abbinare il color burro.

Come abbinare il color burro: con il nero, per un risultato urban

Hai scelto la gonna color burro come must-have indiscusso del tuo guardaroba? Bene, ora fanne l’alleata del tuo stile, perché ti assicuriamo che lo sarà davvero. Questo look in foto sotto esorta l’abbinamento insieme al blazer nero, al di sotto del quale è stata sapientemente inserita una T-shirt tono su tono. Fin qui, nulla di più semplice. Sono infatti gli accessori a portare a livello pro questo styling, come dimostra la maxi borsa a tracolla.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Color burro e borchie: morbidezza e carattere

Come abbinare il color burro in chiave cool? Con una semplice e versatilissima giacca bomber con cerniera frontale. Puoi indossarla con i tuoi jeans preferiti oppure con i pantaloni della tuta. Ancora, puoi provare a renderla effortless chic, scegliendo di portarla con una gonna in denim o in raso dalla finitura lucida. Focus infine sui dettagli: le maxi borchie della borsa sono un inno alla vera grinta.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come abbinare il color burro con fantasie a contrasto

Color burro, we love you. Una nuance golosa davvero perfetta anche per la sperimentazione degli abbinamenti a contrasto con fantasie inaspettate. Se te la senti di osare, procedi senza timore muovendoti tra pattern floreali o astratti: le tendenze moda primavera 2025 ci danno il proprio lasciapassare. Prova dunque con una gonna a fiori sotto un gilet color burro, stratificando anche – se te la senti – un paio di jeans bianchi a sigaretta.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Color burro e un’addizione vincente: black & white

La genialità, il più delle volte, cammina a braccetto con la semplicità. Ovvero, per cantare fuori dal coro non occorre complicare troppo le cose, basti vedere questo look in cui i pantaloni a palazzo color burro trovano la propria dimensione – armoniosa più che mai – sotto una canottiera bianca e insieme a una maxi borsa nera. È il concetto del black & white portato alla massima espressione insieme al colore di tendenza della primavera.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Con colori pastello, per un tocco di romanticismo (in più)

E se la risposta a come abbinare il color burro fosse tutta nel romanticismo? Siamo completamente innamorate di questo styling, in cui il vestito di raso dalla finitura lucida fa da protagonista assoluto insieme al colore di tendenza di questa stagione. Da notare (e annotare) è anche la sua stessa versatilità: il color burro ben si presta agli abbinamenti con i colori pastello, e noi non vediamo l’ora di provarli tutti. Dall’azzurro candy al rosa bubblegum.

Foto Launchmetrics/Spotlight

