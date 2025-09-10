Dopo il fenomeno dirompente delle borse con i charms, il testimone è ufficialmente passato alle gonne. Piccoli o grandi, in metallo o nei materiali più impensabili (chi ricorda gli scooby-doo degli anni Novanta e Duemila?), i ciondoli diventano i veri protagonisti delle gonne. Li abbiamo ritrovati nei look più interessanti dello street style, da avere assolutamente nel nostro radar per prendere ispirazione, e li abbiamo chiaramente selezionati nella guida shopping che ti accompagnerà alla ricerca del tuo. Eppure, prima di passare all’acquisto definitivo, desideriamo sciogliere con te un quesito: come e dove agganciare i charms sulle gonne?

Gonne con i charms: dove e come agganciarli?

Asole, anellini metallici, passanti delle cinture: ogni soluzione stilistica diventa un espediente furbo per agganciare i charms. L’alternativa altrettanto valida, invece, è l’utilizzo di una cintura alla quale agganciare i moschettoni del tuoi ciondoli preferiti. Perché, chiariamo subito questa conditio sine qua non: il classico portachiavi è scomodissimo da agganciare, ma un ciondolo completo di moschettone diventa semplicissimo da appuntare e sfoggiare con grinta e disinvoltura.

In alcuni casi, i charms diventano addirittura così scenici da sembrare spille. L’idea suggerita dallo street style, inoltre, è di portarli sempre su un lato e non al centro: destra o sinistra, a te la scelta. Lascia anche che il colore si esprima in armonia con il tuo look: dalle nuance pop ed estrose ai grandi classici di una palette basic e minimalista, ogni proposta è accolta e ben accetta. Purché sia funzionale alla resa finale del look.

Da non omettere nella macro-tendenza delle gonne con i charms è la cintura con il lettering: ogni lettera diventa un ciondolo, fino a formare insieme il nome del tuo brand del cuore. Nello street style trionfa Chanel, ma non è per forza una versione prêt-à-porter (e così tanto esclusiva) a dover avere la meglio nel tuo guardaroba. Puoi lasciare che il lettering si esprima anche attraverso il tuo nome, personalizzando così la tua cintura con i ciondoli che più ti rappresentano.

Shopping: i charms per le gonne da comprare ora

Minuscoli o leggermente più grandi, l’importante è che i charms per le gonne abbiano sempre un moschettone da agganciare o sganciare con immediata semplicità. In questa guida shopping ne abbiamo selezionati per te di davvero belli, da quelli griffatissimi a quelli più democratici in termini di budget. Ma sempre divertenti e dal mood a tratti childish per riportare in voga un pizzico di quella leggerezza che avrà certamente contraddistinto i look di quando eri piccola. Orsetti, micro-peluche, ciliegie e persino scooby doo sono pronti a conferire alle tue mise un accento di vitalità e ritrovata energia.

Catena con ciondoli, Coach, su Zalando (€124,99)

Micro-ciondolo in pelle, Miu Miu (€190)

Portachiavi con orsetto, Parfois (€25,99)

Charm a forma di cane con monogramma iconico, Gucci (€350)



Ciondolo con orsetto e scooby doo, Essentiel Antwerp (€95)

Charm con orso metallico, Stradivarius (€12,99)

Cintura metallica con charms, Zara (€25,95)

Cintura con lettering, Liu Jo (in sconto a €59,50)

Portachiavi in resina, Nalì (€18)

Charm portachiavi a forma di raviolo, Arron (€35)

