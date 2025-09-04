Se marzo è detto un mese “pazzerello”, non da meno è quello di settembre. I top estivi lasciano spazio alle camicie e le maglie autunnali. Sandali e infradito fanno largo a stivali e décolleté. Un cambio stagione che torna, puntuale, a influenzare le nostre scelte in fatto di look e tendenze moda. In questo prontuario di stile troverai 5 look da copiare e fare subito tuoi questo mese: idee semplici, composte (anche) da infallibili must-have che saranno con grande probabilità già presenti nel tuo guardaroba.

Il trench beige con i pantaloni bianchi

La temperatura si abbassa, le prime giornate uggiose preannunciano l’autunno in arrivo. Il trench fa ritorno nel guardaroba femminile, dimostrando la sua straordinaria natura passepartout. Una tendenza moda chiaramente senza tempo (alzi la mano chi non ha almeno un trench nel proprio armadio!), che questo settembre ti esortiamo a sfoggiare come suggerisce questo look street style. Ovvero, all’insegna della purezza dei look (quasi) total white. Alleati infallibili del trench beige diventano quindi la T-shirt bianca, i pantaloni declinati nella nuance crema e le ballerine tono su tono. Il risultato è una mise pratica, semplice da replicare, nella quale trascorrere la tua giornata con stile e nonchalance.

Maglie a righe… e reminiscenze di fresche tonalità estive

Il verde acqua è senza dubbio il colore che (ri)trasporta nell’immensità del mare cristallino in cui avrai probabilmente trascorso l’estate. Bene, lascia che sia la tua guida, una traccia evidente anche nei look di questo settembre. I pantaloni verde acqua infondono allo styling un pizzico di nostalgia estiva, stemperata dal ritorno chiaro e deciso di una tendenza autunnale must-have: la maglia a righe con i bottoncini frontali. Quello che crea con i pantaloni è un contrasto inaspettato, reso tuttavia assolutamente bon ton dall’abbinamento con le ballerine e con la maxi borsa in pelle finemente intrecciata. Chic sì, ma anche cool!

Il completino in tweed, che fa ritorno insieme ai texani

Gli shorts rappresentano sicuramente il mood estivo per eccellenza, eppure – se realizzati in tweed – ecco che diventano (anche) espressione della moda autunnale. Noi vogliamo indossarli proprio così, rubando questa idea moda allo street style: en pendant con la giacchina in tweed abbinato, un completo infallibile per richiamare a te anche il languore del fascino parigino (d’altronde, Coco Chanel è stata la più grande sostenitrice dei completi in tweed!). Quanto alle scarpe, puoi conservare un’allure affascinante e misteriosa completando il look con un paio di comode slingback con un tacco a blocco basso e pratico. Se invece desideri canalizzare nel tuo look la coolness squisitamente tipica delle it-girls, via libera agli stivali texani.

La minigonna a quadri, indossata di nuovo con gli stivali

Sulla scia del grande ritorno degli stivali, anche quelli dalla punta arrotondata e con tacco a blocco ritrovano il proprio posto nei nostri look. È il caso dell’abbinamento con la minigonna a quadri e dalla silhouette a portafoglio. Puoi indossarla con una camicia celeste in cotone morbidissimo e, se necessario, rinforzare la tua mise anche con un maglioncino non troppo pesante. Una stratificazione che funziona benissimo di mattina come di pomeriggio, ma anche un look che puoi accessoriare divertendoti a esprimere la tua personalità: mai considerata la cuffia colorata con dettagli cut-out?

La gonna lunga, con camicia e maglia polo

In ufficio, ma non solo. Se questo mese desideri dare un twist inaspettato ai tuoi look, considera le infinite possibilità della gonna lunga. Specialmente quella grigia e a campana, un po’ austera (ricorda quella da educanda!), ma resa perfettamente contemporanea e attuale grazie al layering della camicia bianca sotto la maglia polo. Una non esclude l’altra, ovvero: puoi sì sfoggiarle insieme, ma puoi anche sentirti libera di rinunciare a una delle due. Quale preferisci? Noi, nel dubbio, sceglieremo comunque entrambe, con ultimo tocco di eleganza: le décolleté nere col tacco a blocco.

