Pronta a mettere via le borse di paglia? L’estate passa il testimone alle borse di tendenza avvistate sulle passerelle delle sfilate moda autunno-inverno 2025-2026, dalle quali abbiamo estrapolato 5 diktat da conoscere ora (e magari fare anche subito tuoi). Sarà impossibile non identificarne almeno uno che rispecchi il tuo stile e le tue necessità quotidiane: per ogni tendenza c’è un mood in cui probabilmente riuscirai a specchiarti. Ti resta solo da scoprire quale!

Per te che hai sempre mille cose da portare dietro

Se le borse 24 ore restano chiaramente le paladine indiscusse dei look da ufficio, preparati al debutto della borsa 48 ore in veste urban. Il formato del classico bauletto ora diventa maxi, capiente al punto da consentirti di portare fuori casa tutto ciò di cui hai bisogno (sì, anche per una giornata sola). Burberry, Louis Vuitton e Gucci sono d’accordo, e ne fanno una tendenza accessori imperativa per il guardaroba moda autunno-inverno 2025-2026. Il design non cambia, variano però texture e modalità di styling. Dalle sfilate, la borsa 48 ore si presenta non solo nella classica modalità in pelle liscia, ma anche texturizzata o scamosciata. Quanto a come indossarla, i manici lunghi tornano utilissimi per portarla anche a spalla. In alternativa, potrai usare la tracolla. La novità? Gucci sovverte le regole… e rovescia il maxi bauletto.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Burberry autunno-inverno 2025-2026

Foto Launchmetrics/Spotlight. Louis Vuitton autunno-inverno 2025-2026

Foto Launchmetrics/Spotlight. Gucci autunno-inverno 2025-2026

Per te che sei stanca della pochette morbida

Le stagioni più recenti ci hanno proposto borse pochette (piccole e grandi) morbide come cuscini. E non solo. Rispolverando le tendenze accessori, ricorderai anche che il beauty case è diventato il nuovo must-have da città. Se però sei a caccia di novità, dalle sfilate moda autunno-inverno 2025-2026 è chiaro che la tendenza accessori che definirà il guardaroba di questa stagione è la borsa rigida nel formato rettangolare. Ne danno prova Chanel, Balmain e Akris, che sperimentano la geometria del parallelepipedo ognuna secondo i codici distintivi della propria maison. Prendi ispirazione da Chanel se adori il tweed e le nuance pastello. Lasciati conquistare dalla maxi fibbia di Balmain se sei alla ricerca di un dettaglio che non passa inosservato, oppure valuta il minimalismo di Akris per i look più chic.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Chanel autunno-inverno 2025-2026

Foto Launchmetrics/Spotlight. Balmain autunno-inverno 2025-2026

Foto Launchmetrics/Spotlight. Akris autunno-inverno 2025-2026

Per te che non ti accontenti di (indossare) una sola borsa

Più che novità, qui si parla di una vera e propria riaffermazione di stile. La combinazione borsa + borsa non è certo nuova alle sfilate, ma il guardaroba moda autunno-inverno 2025-2026 ne sarà certamente pieno. Una tendenza accessori che va a elevarsi al quadrato, e che ci offre davvero la possibilità di scegliere dove mettere cosa. La nostra fonte inesauribile di ispirazione arriva dalla passerella di Valentino, dove il direttore creativo Alessandro Michele gioca con design diversi invitandoci ad abbinare una borsa con manico in pelle e una borsa con tracolla a catena. Poi c’è Lacoste, dove le borse sono praticamente identiche: a cambiare sono solo il formato e la texture della pelle (una è metallizzata, l’altra no). Ulteriore opzione è quella suggerita da Andreas Kronthaler per Vivienne Westwood, dove le borse protagoniste ci chiamano a sfoggiare il tartan e tessuti con stampe artistiche. Quale di queste tre opzioni è quella che fa per te?

Foto Launchmetrics/Spotlight. Valentino autunno-inverno 2025-2026

Foto Launchmetrics/Spotlight. Lacoste autunno-inverno 2025-2026

Foto Launchmetrics/Spotlight. Andreas Kronthaler per Vivienne Westwood autunno-inverno 2025-2026

Per te che fai della borsa una questione di tatto (e morbidezza)

I formati saranno anche rigidi e strutturati, ma la morbidezza della pelle scamosciata resta la prerogativa essenziale di questa tendenza. Le borse in suede sono tra le maggiori protagoniste della moda autunnale, e a suggerirci quali scegliere e come indossarle sono le passerelle di Fendi, Prada e Gabriela Hearst. I formati variano, la morbidezza no: vedere per credere il nostro excursus, che comincia dall’intramontabile borsa Baguette di Fendi, da portare a spalla oppure a mano. Se invece cerchi una borsa in camoscio dal languore rétro, punta sulla silhouette vagamente vintage proposta da Prada. Infine, la maxi tote bag di Gabriela Hearst: si porta a spalla e si sceglie in una nuance citrica e vitaminica.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Fendi autunno-inverno 2025-2026

Foto Launchmetrics/Spotlight. Prada autunno-inverno 2025-2026

Foto Launchmetrics/Spotlight. Gabriela Hearst autunno-inverno 2025-2026

Per te che ancora non vuoi dire di no ai charms

La tendenza insiste, e noi siamo qui ad accoglierla a oltranza. Le borse con i charms restano regine indiscusse sul podio delle tendenze accessori autunno-inverno 2025-2026. Oltre la spiegazione puramente psicologica di questo diktat, le case di moda si divertono a esplorare con leggerezza simboli e codici della propria identità. Sulle borse di Zimmermann, ad esempio, spicca il ciondolo a forma di canguro: perché? La curiosità è da ricercarsi nel luogo di origine del brand australiano, Sydney. E se sulle borse di Isabel Marant i ciondoli sono puramente decorativi, in passerella da Chloé troviamo corni e chiavi trasformarsi in amuleti preziosi.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Chloé autunno-inverno 2025-2026

Foto Launchmetrics/Spotlight. Isabel Marant autunno-inverno 2025-2026

Foto Launchmetrics/Spotlight. Zimmermann autunno-inverno 2025-2026

