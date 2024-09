Con l’autunno alle porte, anche il guardaroba chiede la sua parte: quali sono le gonne autunnali su cui puntare adesso? Per i tuoi prossimi look, abbiamo selezionato alcuni modelli – mini, midi e lunghi – da tenere in considerazione in vista dei prossimi acquisti. Fidati, sono proposte shopping a cui le tendenze moda autunno 2024 strizzano l’occhiolino: si vira dai grandi classici alle gonne più preziose, per guidarti in acquisti furbi che potrai sfruttare in occasioni casual ma anche chic.

Le tendenze moda autunno 2024 dallo street style

Sarai tu a decidere se indossare le tue gonne con o senza collant: finché il clima sarà mite (anche quando l’autunno avrà fatto il suo arrivo!), sentiti libera di adattare lo styling alle tue necessità. Lo street style per il momento ci invita a sfoggiarle senza collant, e così sarà almeno fino a fine settembre. Quanto ai tagli sartoriali da prediligere, perché privarsi di una tipologia a scapito di un’altra? Lascia che le gonne al ginocchio coesistano tranquillamente nel tuo guardaroba insieme a minigonne e maxi gonnelloni a vita alta.

Nota fondamentale: anche il tessuto (o il materiale) che sceglierai giocherà la sua parte fondamentale nella resa finale del look. Con l’arrivo delle tendenze moda autunno 2024, ci sentiamo più propense a mettere da parte i tessuti leggeri (è tempo di dire arrivederci al lino e al cotone, sì), lasciando finalmente tutta la scena alla pelle, il velluto a coste e la lana Merino. Bentornato, autunno.

Shopping: le gonne da comprare per l’autunno 2024

Che la caccia alle gonne da indossare ora abbia inizio. Tagli sartoriali e colori propendono verso le tendenze moda autunno 2024: in questa guida shopping troverai infatti nuance squisitamente autunnali, che rimandano ai colori del foliàge. Non solo verde e fantasie tematiche stampate, spazieremo anche dal burgundy al cioccolato, colorazioni che d’autunno sanno imporsi come vere coccole. Tra i colori basic non mancano ovviamente il nero e il bianco panna, protagonisti di gonne a tubino e gonne plissè. Per la sera, invece, spazio al glamour: troverai paillettes e applicazioni di cristalli perché tu possa brillare senza se e senza ma!

Dal taglio midi e con plissé, Stefanel (€119)

Dalla silhouette lunga e in tartan scozzese, Luisa Spagnoli (€320)

In lana Merino e dal taglio midi, Artknit (€179)

In raso e con ricami bijou, Max&Co. (€199)

In misto lana Merino a coste e dal taglio midi, Uniqlo (€49,90)

In pelle e dalla silhouette a tubino, Marina Rinaldi (€430)

In misto lana e dall’effetto lucido, Sportmax, su MyTheresa (€271)

A vita media e con pieghe, Stradivarius (€19,90)

Con stampa e spacco asimmetrico, Marella (€149)

Minigonna in maglia e con applicazione di paillettes, Zara (€39,95)

