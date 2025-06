Nulla è più gratificante di un costume da bagno che ci aiuti a sentirci bene nel nostro corpo, così come siamo. Il segreto (che poi segreto non è!) è semplicemente scegliere quello che veste al meglio le nostre forme. Quali sono quindi i costumi da bagno che slanciano di più? Indubbiamente quelli che contengono o che nascondono i punti critici. Un aiutino da parte delle tendenze moda mare estate 2025 è ciò che potrà farci sentire più sicure di noi stesse in spiaggia e in piscina, pur sempre consapevoli che la vera sicurezza di sé è quella che coltivi – unicamente – dentro di te.

I costumi con i volant, perché nascono i punti critici

I volant sono nostri alleati, altro che semplice tendenza swimwear! Posizionati strategicamente sui punti critici – spalle, décolleté, fianchi – possono darci un aiuto prezioso in più. Lascia che creino dinamismo e volume nel tuo look da spiaggia, aggiungendo un pizzico di brio e carattere. Quanto alla tendenza in sé, ti invitiamo a preferire bikini e costumi interi i cui volant sono proposti in chiave ton sur ton: un’ode all’eleganza e al minimalismo, che non hanno mai bisogno di (troppi) contrasti cromatici per esprimersi al massimo della loro bellezza.

Con scollo a v profondo e spalline larghe, Zara (€39,95)

Bikini con ruches, Zimmermann, su Luisaviaroma (€295)

Costume intero in nylon con volant, Chloé, su Luisaviaroma (€590)

Costumi da bagno che slanciano di più: i bikini a vita alta

Tra i costumi da bagno che slanciano di più, spiccano quelli con slip a vita alta. Lascia perdere chi li considera banali o démodé: hanno in sé il fascino della diva del cinema degli anni Cinquanta, e ci piacciono proprio per questo! Oltre a prestare attenzione al pezzo di sopra, sarà fondamentale accorgersi di ulteriori espedienti: ricami floreali strategicamente posizionati all’altezza dei fianchi slanceranno ancora di più la tua figura (perché creano un’illusione ottica che distoglie l’attenzione dalle morbidezze che fai ancora fatica ad accogliere). Sì anche alle vite drappeggiate, che fasciano, contengono, snelliscono.

Brassière con spalline regolabili (€54,95), slip a fianco alto (€34,95), tutto Goldenpoint

Top bikini a balconcino (€50), slip drappeggiato (€30), tutto Calzedonia

Top bikini preformato con coppe (€39,95), slip a vita alta drappeggiata (€19,95), tutto Yamamay

Costumi da bagno che slanciano di più: interi e fascianti

Impossibile omettere poi i costumi da bagno interi, in tessuti performanti e super fascianti. Sono quelli che snelliscono e slanciano di più, senza ombra di dubbio. Focalizzati dunque sulla vestibilità, perché risulti come una coccola che accarezza le tue morbidezze. Sì anche ai tessuti dalle finiture luminose, come la lycra effetto brillante che è ideale per ottenere un risultato dal sapore vagamente glamour anche in presenza di un costume dal design semplice e minimale.

Costume intero modellante, Yamamay (€69,95)

Costume intero modellante, Skims (€162)

In lycra brillante, Kinda3D Swimwear (€135)