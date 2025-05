Li amiamo perché sono eleganti, sofisticati e soprattutto versatili. I costumi interi di tendenza da comprare ora si riveleranno presto degli autentici alleati di stile in spiaggia e non solo. Perfetti per prendere il sole in piscina come al mare, comodi per una nuotata rinfrescante, ideali anche per un cambio look da aperitivo in spiaggia: sotto il caftano o con i pantaloni in lino, i costumi interi resteranno sempre coerenti con la propria missione. Ovvero, farti sentire al top! In questa guida shopping abbiamo selezionato i migliori su cui investire ora, avendo cura di suddividerli in tre macro-tendenze di questa stagione. La più passepartout? I costumi interi neri, indispensabili a qualsiasi età. Numero due, i costumi interi colorati(ssimi) per incarnare brio e fantasia. Numero tre, i costumi interi à la marinière: le affascinanti righine bianche e blu sono semplicemente timeless.

Costumi interi di tendenza: righe à la marinière

Le tendenze primaverili ci avevano già avvisate: le righe à la marinière ci faranno compagnia fino alla fine dell’estate. Dopo le maglie a righe di cui già abbiamo fatto incetta, la nostra attenzione si sposta adesso sui costumi da bagno. A fare da leitmotiv sono le righe, sottili o doppie, ma sempre declinate nei colori bianco e blu navy: ci accompagnano alla scoperta di proposte monospalla, con o senza cut-out, con dettagli intrecciati e fiocchetti. Non plus ultra, gli accenti di colore rosso.

Asimmetrico a righe, Oysho (€45,99)

Con dettagli intrecciati, Lauren, Ralph Lauren, su Zalando (€229,99)

A fascia e con laccetti laterali, COS (€79)

Con logo frontale, Marc O’Polo (€79,95)

Con cinturino in vita, Tommy Hilfiger, su Zalando (€129,99)

Costumi interi di tendenza: colore, colore, colore!

Che investire in un nuovo costume da bagno valga sempre la gioia e mai la pena! Come riuscirci? Guilty pleasure a parte, ti invitiamo a puntare le tue scommesse sul colore. In spiaggia come in piscina, l’allegria passa per le proposte cromatiche più audaci e briose, da abbinare a borse di paglia e maxi cappelli a tesa larga. Fucsia, arancione, rosso e azzurro fanno da massimo comune denominatore: sintonizzati con uno o più colori che meglio rappresentano il tuo mood. E poi, passa all’azione. Shopping sia!

Con righe multicolor, Gallo (€138)

Con scollo a V, Mango (€45,99)

Con scollo a cuore, Zara (€39,95)

Intero e con motivo chevron, Calzedonia (€59)

Con scollo a V, Isole & Vulcani (€118)

I costumi interi neri, un classico senza tempo

Ci stancheremo mai dei costumi interi neri? Risposta negativa. In questo classico senza tempo, si racchiude il segreto del successo di una mise da spiaggia sempre vincente. Non immaginare il costume nero nei look total black, ti invitiamo piuttosto a sperimentarlo con caftani bianchi in pizzo sangallo oppure con shorts in denim e camicia di lino color burro. L’eleganza estiva è un concetto semplice. O meglio, timeless.

Sgambato e con coppe imbottite, H&M (€25,99)

Con inserto in tulle e Made in Italy, Jesuisvir (€160)

In jersey traspirante, Max Mara (€199)

In fibra di nylon rigenerata al 100%, United Colors of Benetton (€49,95)

In tessuto elasticizzato e con strass, OVS (€34,95)

