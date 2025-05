Esiste forse qualcosa di più timeless dei vestiti a fiori? Il fascino di una fantasia floreale è indubbiamente capace di trascendere il tempo, comprese le tendenze moda primavera 2025. Le proposte shopping selezionate in questa guida vogliono infatti essere tue alleate non soltanto questa stagione, ma anche in tutte quelle a venire. Piccoli o grandi, monocromatici o multicolor, i fiori sono qui per farci compagnia e per diventare mezzo di espressione della nostra eleganza. Di giorno come di sera.

La tendenza moda secondo lo street style

Dimentichiamoci dei vestiti floreali nella loro accezione più classica e convenzionale. Le tendenze moda primavera 2025 che emergono dallo street style combinano le stampe a fiori con asimmetrie, drappeggi e silhouette decostruite. I colori pastello più morbidi e dolci si fondono con tagli monospalla e cuciture strategiche che conferiscono dinamismo agli abiti. E noi ne siamo assolutamente rapite.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i migliori vestiti a fiori da comprare ora

Un bouquet di rose di maggio, una distesa azzurra di agatea, un mazzolino di garofani. I migliori vestiti a fiori da comprare ora stimolano la nostra immaginazione e fantasia trasportandoci in scenari bucolici e profumati. Un risveglio dei sensi a trecentosessanta gradi, che comincia dalla vista e raggiunge l’olfatto (oltre a essere un balsamo per il cuore). La moda primavera 2025 ci esorta a osservare tutte le possibili declinazioni delle stampe floreali, reinterpretate attraverso vestiti asimmetrici e abiti monospalla, proposte mini e altre decisamente ultra long. La trasversalità resta una prerogativa chiave di questi abiti, ovvero: puoi indossarli di giorno con sandali bassi e ballerine ultraflat, oppure di sera con slingback o sandali con tacco stiletto.

Abito floreale con scollo dritto e spalle scoperte, Zara (€89,95)

Abito floreale con cintura, H&M (€29,99)

Dal taglio asimmetrico e monospalla, Mango (€69,99)

Vestito midi stampato, Bershka (€32,99)

Chemisier a fiori con maniche a sbuffo, Marella (€259)

Abito in popeline di cotone, Max&Co (€189)

Scamiciato con stampa floreale, Desigual, su Zalando (€83,30)

Tubino con stampa floreale, Guess Jeans, su Zalando (€196,90)

Abito lungo floreale, GAP (€119,95)

Con coprispalle trasparente, Luisa Spagnoli (€496)