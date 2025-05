Che estate sarebbe senza i migliori vestiti di lino da indossare e amare senza stancarci mai? Le tendenze moda avvistate sulle passerelle delle sfilate fanno da apripista, lasciandoci sognare e pregustare i look protagonisti della calda stagione. Spezziamo subito una lancia a loro favore: a renderli gli alleati del nostro stile estivo (perfetti, infatti, anche in valigia con noi verso destinazioni meravigliose) è il tessuto che li caratterizza. Il lino è la conditio sine qua non delle mise con cui affronteremo giornate di afa e di caldo, motivo per cui non ci faremo trovare impreparate. In questo prontuario di stile puoi passare in rassegna i migliori vestiti di lino da comprare ora, con un breve excursus sulle tendenze più chic delle passerelle.

La tendenza moda dalle sfilate primavera-estate 2025

Il minimalismo del bianco, la vivacità dei colori. Dalle passerelle delle sfilate moda primavera-estate 2025 la tendenza lino mostra il suo volto più chic, chiamandoci a sperimentarla attraverso abiti lughi o midi, dalle silhouette morbide oppure più strutturate. Alberta Ferretti e Carolina Herrera ne danno prova, soddisfacendo il desiderio di eleganza daily di chi non rinuncia a essere chic neppure di giorno. A completare i look, sandali bassi e décolletées con tacchi a spillo, a conferma di quanto i vestiti di lino sappiano essere al tempo stesso versatili e sofisticati.

Alberta Ferretti primavera-estate 2025. Foto Launchmetrics/Spotlight

Carolina Herrera primavera-estate 2025. Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i migliori vestiti di lino da comprare ora

Spazio allo shopping! Per identificare quale sia il tuo must-have indiscusso tra i migliori vestiti di lino da comprare ora, ti consigliamo di partire da una riflessione sulla combinazione più essenziale ai fini della scelta: colore e lunghezza. Abbiamo selezionato per te lunghi abiti neri, scampanati o avvitati. Proposte cromatiche vivaci ed energizzanti, all’insegna del rosa pastello, del rosso, del verde e del porpora. Non mancano infine vestiti di lino declinati nei colori basic (quelli amatissimi dall’estetica quiet luxury), come il beige, il bianco e il grigio perla. A te la scelta definitiva, e fidati: adorerai indossarli in città come in vacanza.

Abito polo lungo, Artknit (€229)

Abito midi in lino, Parfois (€55,99)

Dalla silhouette scampanata e con bordo inferiore sfilacciato, Mango (€79,99)

Abito corto in cotone e lino, Stefanel (€99)

Con maniche a sbuffo e in misto lino, H&M (€29,99)

In lino e con scollo squadrato, Zara (€49,95)

Monospalla in lino, Les Copains, OVS (€59,95)

Smanicato con scollo a bikini, United Colors of Benetton (€89,95)

Chemisier in puro lino, Max&Co. (€269)

Tubino in lino, Marella (€199)