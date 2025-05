Lasciamoci solleticare la fantasia dalle tendenze scarpe della moda estate 2025, i sandali bassi saranno presto gli alleati definitivi dei look della stagione calda e noi non ci faremo trovare impreparate. Anche lo street style ha già qualcosa da dirci in merito, ovvero: meglio puntare sui sandali passepartout, quelli facilmente abbinabili in ogni contesto d’uso. Dalle proposte più casual a quelle boho chic, passando anche per quelle dal languore vagamente indie chic, in questa guida shopping abbiamo selezionato e raccolto i migliori sandali bassi su cui puntare in vista dell’estate. Non ti resta che scoprirli subito e intercettare quelli che saranno i tuoi prossimi must-have.

Street style: le tendenze moda estate 2025

Una parola chiave facile da ricordare e metabolizzare: semplicità. Lo street style della moda estate 2025 ci esorta a scegliere sandali bassi che siano versatili davvero. Che siano infradito o modelli slide con cinturini alla caviglia, ogni tipologia è ben accolta purché la comodità non sia mai (e poi mai) sacrificata. D’altronde, il senso (ma anche il valore aggiunto) di un paio di sandali bassi funzionali davvero nel guardaroba femminile è tutto nella loro stessa comodità in perfetto connubio con lo stile. Tendenze e comfort vogliono andare di pari passo, e noi glielo lasciamo fare.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i migliori sandali bassi da comprare ora

Niente tacchi, solo comfort. Con questa promessa, abbiamo selezionato per te i migliori sandali bassi da avere nel tuo radar in vista dello shopping estivo. Le tendenze moda ci guidano verso un’ampia sperimentazione dei materiali: la pelle, il denim, il camoscio, i cristalli, l’effetto metallizzato e l’effetto pitone. Ce ne è davvero per tutti i gusti, ma pur sempre rispondendo a un concetto di eleganza minimale pensato per non stancare mai. Un acquisto è furbo se è versatile, e questi sandali bassi per l’estate sono davvero la scelta più smart che tu possa fare. A dartene prova saranno i tuoi stessi look: fidati, questi sandali staranno bene con tutto, da mattina a sera.

Sandali infradito in pelle, A.Emery, su MyTheresa (€180)

In pelle e con fascette imbottite, Hogan (€350)

Sandali bassi con strass dorati, MC2 Saint Barth (€109)

Sandali chunky in pelle, The Attico, su MyTheresa (€550)

Sandali gioiello con cristalli multicolor, Primadonna (€59,99)

Con fibbie di metallo dorato, Marc O’Polo (€119,95)

Con suola in corda e dettagli in strass, Tamaris, su Zalando (€59,99)

Infradito con dettaglio floreale scultoreo, Zara (€39,95)

Con fasce incrociate e fibbia, Frau (€119)

Bassi e con cinturini incrociati con nodi, Parfois (€29,99)

In denim, Ganni, su MyTheresa (€375)

Effetto-pitonato, H&M (€34,99)

Sandali boho chic con cinturini e nappine, Gioseppo, su Zalando (€71,96)

Infradito in cuoio, Mango (€59,99)

Sandali slip-on con fasce in pelle e fibbie metalliche, Geox (€89,90)

