Il 2024 è stato l’annus horribilis delle fashion addict. Perché anche quelle che hanno tentato la via della parsimonia hanno gettato la spugna non appena sono arrivate sul mercato loro: le New Balance 530 SL, frutto della collaborazione del marchio con Miu Miu, il brand più desiderato del momento. E si sa, quello che tocca Miuccia Prada diventa oro. Ma la febbre da sneakers non accenna a diminuire e le scarpe sportive scamosciate sono ancora le più bramate, per questo ti portiamo subito alla scoperta dei modelli di sneakers in suede più cool, da mettere subito in wishlist per l’autunno 2025.

Le ispirazioni dallo street style

In cima alla lista dei desideri ci sono ancora le New Balance 530 SL. Il 1992 è l’anno di nascita di questo modello pensato per lo sport, ma che grazie alla mano di Miu Miu è ormai un classico rivisitato per lo streetwear. Se ti stavi chiedendo per cosa sta la sigla SL, te lo sveliamo subito: Super Leggerezza, quella che queste sneakers ti regalano ad ogni passo. Anche se ad aver conquistato le più reticenti all’utilizzo delle scarpe sportive sono probabilmente le doppie stringhe colorate e divertenti che hanno trasformato queste calzature nell’accessorio primario degli outfit urbani.

E questo dettaglio continua a essere protagonista dei look della prossima stagione, anche se ai primi posti della wishlist delle più attente alla moda urbana c’è già questo modello: le New Balance 240L, nella già iconica colorazione Mushroom, che dall’elegante mix di beige e marrone sono il complemento perfetto dei look casual, ma anche dei completi sartoriali (magari nelle nuance del marrone o del Blu Klein, tornato in voga dalla Fashion Week di Copenaghen con furore).

L’imbarazzo della scelta

Ebbene, è chiaro che le sneakers in suede sono già una delle tendenze che più vedremo in giro in questo autunno 2025, ma la nota dolente per le più indecise è che i modelli tra cui scegliere sono davvero tanti. Le ragazze di Copenaghen che da luglio ci stanno regalando succulenti styling da copiare ci vengono in aiuto anche in fatto di scarpe.

Note per il loro minimalismo ricercato, sotto ai loro outfit con protagonisti i jeans dalla gamba dritta o dal fit leggermente baggy (in cui non manca mai un bomber in pelle o una giacca dal fit asciutto in camoscio) amano indossare le più che iconiche Adidas Gazzelle in un colore che non stanchi mai. Oppure, anche loro non esenti dal fascino di Dua Lipa che la ha elette tra le sue sneakers preferite, scelgono un paio di Puma Speedcat OG: nate per correre, anche nella loro variante Speedcat TTF, nelle tonalità del beige o cioccolato, saranno le scarpe unisex più adorate della stagione.

Guida allo shopping delle migliori sneakers in suede

Sneaker in camoscio cannella e dettagli in pelle laminata bronzo, Stokton (€199)



Stringata scamosciata maculata con banda metal laterale, Mephisto (€185)



Sneakers scamosciate con logo laterale, Tamaris (€99,95)



Sneaker stringate unisex con suola caramello, Victoria Shoes (€109)

Sneaker in suede caratterizzate da un design classico con dettagli moderni, Voile Blanche (€220)



Stringate con lacci corda e stella laterale a contrasto, Golden Goose (€620)

Sneakers in pelle scamosciata stringhe bicolore suola a contrasto, Diadora (€220)



Stringata scamosciata con stringhe di colore a contrasto e dettaglio sul lato, Coolway (€95)



Stringate in suede tricolore alta suola in gomma logo laterale, Autry (€180)



