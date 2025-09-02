Dimentica il grunge, dimentica anche il mood urban: come cambierebbe il tuo stile se la parola chiave fosse sempre e soltanto “nonchalance”? È questo, d’altronde, il vero ingrediente segreto (ma neanche troppo) di icone e it-girls francesi, dai cui look traspare sempre un’innata sofisticatezza. Come ci riescono? Il mantra è indubbiamente un’esortazione al minimalismo, un less is more che si traduce anche in tendenze denim. Quelle di questo autunno spostano immediatamente la nostra attenzione sui migliori jeans da comprare e indossare adesso, chiaramente a prova di stile à la parisiènne.

Quali jeans adorano indossare icone come Carla Bruni e Charlotte Gainsbourg? E quali jeans suggerisce invece Jeanne Damas, influencer e designer parigina? Ti guidiamo alla scoperta dei loro must-have in questa guida shopping: lasciati ispirare e identifica il tuo nuovo alleato in denim.

I jeans larghi e a palazzo, come Jeanne Damas

Vestirsi bene è un’arte. Essere chic – anche in jeans! – è una vera sfida. Ne dà prova proprio Jeanne Damas, la it-girl e designer francese puntualmente avvistata alle sfilate di Parigi. Ai fotografi di street style non è infatti passato inosservato questo look autunnale, di cui i jeans larghi e a palazzo sono massimi protagonisti. All’insegna del decantato minimalismo francese, lo styling non può che optare per un blazer nero, altro caposaldo del guardaroba femminile (assicurati di averne almeno uno!). Jeans e blazer diventa così una combinazione tanto semplice quanto infallibile, perfetta per interpretare il transition style autunnale che chiude l’estate e ci guida verso l’autunno. Nota bene: il look è da accessoriare proprio come più ritieni giusto per te. Andando incontro all’autunno, anche sciarpe e foulard iniziano a rifarsi avanti!

Foto Launchmetrics/Spotlight. La it-girls francese Jeanne Damas

Ampi e a zampa di elegante, Luisa Spagnoli (€136,85)

In cotone rigenerativo, Mango (€39,99)

A gamba larga, Levi’s, su Zalando (€129,99)

Con taglio sartoriale d’ispirazione maschile, Max&Co. (€169)

In denim fluido, Penny Black (€129)

I jeans dritti e a sigaretta, come Charlotte Gainsbourg

Si fa presto a pensare che a Charlotte Gainsbourg piaccia vincere facile. L’attrice francese 54enne – figlia dell’indimenticabile Jane Birkin! – sfrutta spesso le potenzialità del denim nei suoi look, e non solo quelli sfoggiati nella sua vita di tutti i giorni. Anche ai photocall delle più prestigiose kermesse cinematografiche, Charlotte Gainsbourg ha spesso privilegiato le tendenze denim. Un esempio valido è questo in foto sotto, quando al Festival del Cinema di Cannes ha portato sotto i riflettori un look total denim costruito su jeans dritti e a sigaretta in abbinamento con camicia e cintura di pelle in vita. Sì, un pizzico di coolness c’è. Ma è pur sempre l’innata sofisticatezza di una donna francese ad avere la maggiore.

Foto IPA. L’attrice francese Charlotte Gainsbourg

Dritti e a vita alta, Zara (€29,95)

Con orlo tagliato a vivo, United Colors of Benetton (€69,95)

In puro cotone denim, OVS (€29,95)

In misto cotone organico elasticizzato, Marc O’Polo (€129,95)

Con vestibilità slim a vita alta, SLVRLAKE, su MyTheresa (€365)

I jeans aderenti, come indossati da Carla Bruni

Arriva per tutte, la fatidica giornata “no” in cui ci si ritrova davanti al guardaroba a non sapere cosa indossare. Eppure, Carla Bruni ha spesso risolto il problema optando per la semplicità. Ecco di ritorno il mantra less is more, nuovamente declinato nello styling dei jeans con il blazer. Cambia tuttavia la vestibilità dei jeans, che l’ex Première Dame di Francia privilegia spesso nella silhouette aderente. Non propriamente skinny, bensì aderente. Da indossare con stivaletti con un basso tacco a blocco, oppure con le sneakers o i mocassini.

Foto IPA. La top model francese Carla Bruni

In denim leggermente elasticizzato, H&M (€19,99)

A vita media e in 100% cotone, Saint Laurent, su MyTheresa (€950)

Con profilature a contrasto, Stradivarius (€29,99)

In denim power stretch, Elena Mirò (in sconto a €75)

Jeans push-up, United Colors of Benetton (€59,95)