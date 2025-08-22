Era l’estate del 2015, nelle casse di ogni bar, supermercato o taxi, risuonavano le note di Be the One. Allora ci si chiedeva di chi fosse la voce di quella ragazza che entrava nelle nostre orecchie ad ogni ora del giorno. Non potevamo prevedere che quel tormentone sarebbe stato solo il primo di una lunga serie che Dua Lipa, allora soltanto una ventenne londinese di origine kosovaro-albanese, avrebbe inanellato. Sono passati dieci anni e quella ragazza è ormai uno degli astri più brillanti della musica pop mondiale: ha vinto tre Grammy Award, venduto più di 100 milioni di dischi e cantato con leggende del calibro di Elton John e Andrea Bocelli. E nata sotto il segno del Leone, il 22 agosto Dua Lipa compie trent’anni. Per celebrarli andiamo alla scoperta dei suoi look più belli, quelli che l’hanno incoronata anche regina di stile.

Dua Lipa compie 30 anni da icona musicale e di stile

“Last days of 29…” scriveva ieri su Instagram la pop star sotto a un carousel di fotografie dal sapore estivo che ripercorrevano appunto i suoi ultimi giorni da 29enne. Ma Dua Lipa ha deciso di festeggiare in grande questi suoi trent’anni: solo qualche giorno fa ci aveva deliziato con alcune sue immagini di bianco vestita (in un abito creato per lei ad hoc dall’amico Simon Porte Jacquemus), festeggiando con un po’ di anticipo proprio questa ricorrenza.

Perché si direbbe che questa è stata proprio la sua estate, partita col botto lo scorso giugno con la conferma a Vogue UK della proposta di matrimonio da parte dell’attore Callum Turner, e proseguita con le immagini di lei e il promesso sposo in vacanza. Li abbiamo visti immortalarsi per le strade di Napoli, in Costiera Amalfitana e a Palermo e ogni scatto era un’ispirazione modaiola (una su tutte il bikini a pois con dettagli in pizzo).

foto IPA

Infatti, non tutti sanno che fin da ragazzina, quando coltivava il sogno della musica, nella vita di Dua Lipa c’era già anche la moda: aveva 16 anni quando iniziò a lavorare come fotomodella e poi come modella sulle passerelle. Una passione che non ha mai perso, tanto da diventare negli anni una vera trend setter: copiatissimi i suoi hair look e il suo stile Y2K, fatto di minigonne in denim, crop top, costumi interi usati a mo’ di body e abiti crochet. E sempre dai primi anni del 2000, grazie a lei anche le iconiche Puma Speedcat OG, sono diventate nuovamente le sneakers che una it girl non può non possedere.

Dua Lipa al Gran Premio di F1 a Monaco, lo scorso maggio, indossa le sneakers Puma Speedcat OG. Foto IPA

I look più belli di Dua Lipa

Se hit come Don’t Start Now, Levitating e Dance The Night (anche colonna sonora del film Barbie di Greta Gerwig) hanno fatto il successo di Dua Lipa, sul fronte moda a conquistare le sue estimatrici sono senza dubbio la poliedricità del suo stile e la sua autenticità. Nella vita di tutti i giorni la pop star è un’amante del denim, anche in versione total look, ma sul palco e nelle grandi occasioni ama stupire con look eccentrici, scintillanti e che mettano in risalto la sua femminilità, a cui non rinuncia mai. A renderla iconica, anche il suo corpo tonico e sinuoso ben valorizzato on stage dalle tute aderenti firmate Balenciaga e Mugler. E Dua Lipa le sue curve non le ha mai combattute: pare che abbia rinunciato a sfilare proprio perché le fu chiesto di perdere peso.

Anche se poi le passerelle le ha calcate di nuovo: nel 2021 ha sfilato per Versace indossando la collezione P/E 2022. Mentre, nel 2023 per la stessa maison ha firmato con Donatella (sua grande fan) la collezione La Vacanza. Grande amica del fondatore e designer di Jacquemus, non manca mai nel front row delle sue sfilate. E dopo l’elezione a Global Makeup Ambassador di YSL Beauty, anche Chanel non se l’è lasciata sfuggire: così la scorsa primavera Dua Lipa è diventata il volto della campagna della nuova borsa Chanel 25.

Dua Lipa icona di stile nel segno di Versace

Tra i look più belli per celebrare Dua Lipa che compie trent’anni non possono mancare due look firmati Versace. Perché tra la pop star e la casa di moda della Medusa il sodalizio è ormai consolidato. Già nel 2021 diventò iconico questo look della cantante composto da minigonna di paillettes viola e top verde. A renderlo memorabile un dettaglio: le spille dorate che tengono insieme lo spacco e che omaggiano il celebre Safety-pin dress indossato, nel 1994, da Liz Hurley alla premiere di Quattro matrimoni e un funerale.

Dua Lipa nel 2021. Foto IPA

E ai Grammy Award del 2022 Dua Lipa scelse ancora una volta di indossare un abito storico di Versace: il bondage dress che Gianni Versace creò per la collezione Autunno/Inverno 1992. Si tratta di un vestito nero succinto, fatto di trasparenze, listini in pelle e fibbie d’oro, emblema di una sfilata che suscitò non poco scandalo. Chi lo indossò prima di lei? Nientepopodimeno che Cindy Crawford.

Dua Lipa ai Grammy Award nel 2022. Foto IPA

Dua Lipa al Met Gala 2025 in Chanel

È un gioco di trasparenze, piume e cristalli firmato Chanel quello indossato da Dua Lipa al Met Gala dello scorso maggio. Un prezioso abito custom made dal sapore retrò caratterizzato dallo scollo all’americana, coda in chiffon e una giacca cropped in tweed poi rimossa dalla cantante. Un mix dei codici della maison delle due C già memorabile.

Foto IPA

Dua Lipa in Mugler

E se pensiamo alla pop star britannica che canta e balla sul palco non possiamo che immaginarla con la catsuit di Mugler: una tuta cut out ricoperta da più di 120 mila cristalli luminosi. Un capo disegnato proprio per Dua Lipa da Casey Cadwallader, direttore creativo della casa di moda dal 2018 al 2025.

Foto IPA

Il nude look firmato Bottega Veneta alla premiere di Barbie

Alla premiere di Barbie a Los Angeles, nel 2023, Dua Lipa ha dato nuovo lustro al nude look. Il dress code era a tema Barbie core, ma lungi dall’indossare il rosa, la pop star si è vestita come una sirena, proprio come il ruolo del suo cameo nel film di Greta Gerwig. Una sirena vestita con un abito a rete firmato Bottega Veneta, completato da un paio di slip bianchi e gioielli di diamanti Tiffany & Co. E così si è presa tutta la scena del red carpet.

Foto IPA