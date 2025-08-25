Complice un’estate un po’ piatta, trascorsa tra polemiche per il caro prezzi degli ombrelloni e la nostalgia per un tormentone estivo mai arrivato, al futuro abbiamo iniziato a pensare un po’ prima del previsto. Come a dire che se la stagione calda non è mai davvero decollata, almeno prendiamoci qualche soddisfazione da quella ventura. E le soddisfazioni dalla moda Autunno/Inverno 2025/26 di certo non mancheranno, come ti confermano queste 5 tendenze da salvare subito.

Le tendenze per il prossimo inverno spopolano già

A dire il vero, questo frangente dell’anno vede fronteggiarsi due schieramenti opposti: quello di chi beato continua a godere della vita vacanziera, e l’altro che superato ferragosto pensa già alla stagione fredda (e al Natale). I primi vestono ancora lino e cotone, gli altri riempiono la propria wish list con i pezzi da accaparrarsi subito in vista dell’autunno. E dai social sembra che quest’anno abbiamo proprio voglia di voltare pagina e salutare la moda estiva.

Ma dalla stagione che sta per volgere al termine ci sono tendenze che porteremo con noi nella prossima. Continueremo a indossare l’animalier che darà il suo meglio sui capispalla e negli accessori, meglio ancora se in cavallino. I foulard che durante la stagione calda abbiamo amato indossare a mo’ di bandana o intorno alla vita saranno ancora il complemento gioco e inaspettato dei nostri look. Come? Portato alla Grace Kelly con un giro intorno alla gola o al collo giocando con il fiocco. E poi ancora tanto boho, ma declinato su bluse leggere dalle rouches svolazzanti.

1. Inverno a colori

Chi ha voglia di sperimentare troverà nelle tendenze dell’Autunno/Inverno 2025/26 pane per i suoi denti. Soprattutto ora che (pare) ci stiamo svegliando dal sonno del quiet luxury, il lusso non urlato senza troppi fronzoli, essenziale e senza tempo, per riscoprire il brio coraggioso di avvicinarci al nostro stile personale look dopo look. E in questo i colori, grandi protagonisti della prossima stagione, sono davvero nostri alleati. Ce n’è per tutti i gusti. Il re indiscusso è ancora il marrone nelle nuance del cioccolato, nocciola e cappuccino e andrà a braccetto con le tonalità pastello, come il celeste e il rosa, altro must invernale.

Questa tonalità protagonista delle passerelle da Fendi a Gucci, passando per Miu Miu, Jil Sander, Chanel e Simone Rocha, tirerà fuori il nostro lato più romantico e girlish. Ma il vero gioco sarà trovare contrasti inaspettati, mixandolo a tessuti dalle texture più varie: con la pelle, la maglieria più soffice e le pellicce ecologiche. E che dire dell’accostamento del rosa con il rosso? Che sia acceso, bordeaux, marsala o ruggine questo colore non potrà davvero mancare nel tuo guardaroba.

2. Total denim sartoriale

È sempre un classico ma per l’Autunno/Inverno 2025/26 si fa ancora più classico. Si tratta del denim, un vero must ma stavolta in versione total look. Ad ognuna la sua chiave di lettura: camicia e jeans, pantalone o gonna più blazer. L’importante è che siano rigorosamente della stessa tela, perché il denim ora diventa sartoriale e si ispira ai tessuti più classici.

Sportmax e Marine Serre lo propongono in chiave oversize, Zimmermann in formato maxi gonna e crop top, mentre Genny gioca con le silhouette dei tailleur senza tempo. Quale scegli?

3. Il completo gonna e giacca

La nuova stagione si preannuncia particolarmente romantica e bon ton. Se parliamo di eleganza non possiamo che pensare ai completi. Le passerelle dell’Autunno/Inverno 2025/26 ci offrono un tripudio di completi rigorosamente gonna e giacca. Niente di più classico dirai. E invece no, perché è tutto un gioco di forme e silhouette. Dalle minigonne, alle gonne a ruota, passando per le pencil skirt ad ognuna la sua forma e lunghezza.

Anche per quanto riguarda i blazer le forme da sperimentare non mancano. Ameremo ancora la versione più classica cropped in lana bouclé, le sagome asciutte d’ispirazione anni Novanta (Come Calvin Klein ci insegna). Ma a sorpresa ci sono buone notizie anche per le amanti delle linee sfiancate dal sapore un po’ vintage perché le indosseremo ancora prendendo appunti dalla sfilata A/I 2025-26 di Fendi. E l’oversize? È ancora di moda, con tanto di spalline importanti. Insomma, il completo giacca e pantalone è definitivamente il classico senza tempo e per essere veramente al passo, il prossimo inverno si abbina con maglie dolcevita o camicie ton sur ton dai colletti rigorosi, ma ancora meglio se sotto la giacca…niente.

4. I pantaloni dalla vita bassa

Mentre le spalline dei blazer e delle giacche hanno tutto il sapore della moda anni Ottanta che si prenderà ancora la scena il prossimo Autunno/Inverno. La nuove tendenza non dimenticano le linee pulite ed essenziali della decade successiva, né tanto meno lo stile Y2K ispirato ai primi anni 2000 che icone moderne come la cantante Dua Lipa ci insegnano a copiare. Quindi via libera ai pantaloni dalla gamba ampia e il taglio sartoriale, ma dalla vita bassa che accarezza i fianchi.

Sono l’ingrediente principale di un look dal sapore mascolino, perfettamente bilanciato dalla scelta di cinture sottili, maglieria affatto oversize o body che scoprono sapientemente qualche centimetro di pelle. E ça va sans dire che vale anche per la scelta del denim perfetto o dei pantaloni in pelle (un must della stagione fredda).

5. Le calze scelte con cura

Ricercatezza, studio e creatività sono le linee guida delle tendenze della moda Autunno/Inverno 2025/26. Per questo, a buon diritto anche calze e collant sono ufficialmente protagoniste della riuscita dei nostri look da ora in poi. Se le scorse stagioni a riprendersi la scena era stato il gambaletto velato a vista (diciamolo, da molte più odiato che amato), questa stagione a rubarci il cuore saranno i collant colorati rigorosamente opachi, ma anche i collant in pizzo o quelli in maglia caldi e coprenti.

Si indossano con le scarpe col tacco, ma non solo. Ton sur ton, ma anche creando contrasti divertenti: come tra il grigio e il rosso, il blu carta da zucchero e il bordeaux. Anche i mocassini, la scarpa must dell’autunno, avranno un lustro tutto nuovo grazie alla scelta delle calze, che se non lo avessi ancora capito sono l’elemento più divertente e da non sottovalutare dello styling.

