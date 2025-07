Siamo abbastanza certe che nel tuo portagioie ce ne sia già uno, ma qual è la storia del bracciale tennis e perché si chiama esattamente così? Prima di passare alla guida shopping pensata ad hoc per te, ti portiamo alla scoperta di una delle curiosità più interessanti nel trascorso di questo gioiello. Tanto semplice, eppure inconfondibile. Passato alla storia grazie a un incidente impensabile…

Storia del bracciale tennis: perché questo nome?

Correva l’anno 1987, torneo US Open. Da uno sfortunato imprevisto in campo, l’allora già famosissima tennista americana Chris Evert sarebbe stata per sempre associata al gioiello che avrebbe – da quel momento – preso il nome del suo sport preferito. Quale sia stato l’imprevisto si rivelò sotto gli occhi del pubblico intero: il bracciale al suo polso (griffato dalla maison George Bedewisi) si aprì durante la partita, causando l’immediato disseminarsi dei diamanti qua e là. Reazione immediata di Chris Evert? Fermare la partita, ovvio. I preziosi diamanti andavano portati in salvo! Un episodio che nella storia dei gioielli – e del tennis, ovviamente! – non sarebbe stata mai più dimenticata. Nasce così il bracciale tennis, di cui ancora oggi se ne ricorda la storia.

Foto courtesy AP Monaco

Shopping: i migliori bracciali tennis da comprare ora

Non è una tendenza gioielli che eclissa le altre, eppure: è così minimale e senza tempo da trascendere qualsiasi altro diktat. Non è un caso, d’altronde, se il bracciale tennis viene spesso scelto come regalo anche nelle occasioni più speciali. Semplice e classico, ma al tempo stesso moderno e contemporaneo: un gioiello da avere al polso in qualsiasi circostanza (anche durante un partita di tennis: lo dice il nome!) per impreziosire i look con un tocco di luce ed eleganza.

Quanto alle possibilità di personalizzazione, il suo carattere così trasversale spiana la strada a poche – ma validissime – varianti. Le nuance metallizzate dell’oro e dell’argento trovano l’abbinamento più chic insieme a diamanti o zirconi bianchi. In questa guida shopping abbiamo selezionato per te le proposte a portata di budget ma anche gli investimenti longevi da tenere al polso o in cassaforte (come il bracciale tennis rigido di Tiffany). Sì, inoltre, anche agli zirconi colorati: monocromatici o multicolor, donano carattere e personalità alla mise, oltre a una meritata e sana dose di luminosità. Lasciati ispirare e scegli il tuo!

In metallo dorato e con cristalli, Stroili (€19,90)

Con medaglietta, in argento placcato oro giallo, Etrusca Gioielli (€69)

Lega golden rosé con zirconi, Bronzallure (€59)

Realizzato in argento placcato oro, Pdpaola (€139)

In argento e zirconi, AP Monaco (€190)

Realizzato in argento e zirconi, Comete (€98)

Placcato in rodio e con cristalli, Swarovski (€199)

In acciaio placcato oro, Daniel Wellington (€59)

Con cristalli multicolor, Mabina (€109)

Bracciale rigido con cerniera, Tiffany (€8500)

