Oltre le tendenze accessori della moda estate 2025, esistono scelte istintive guidate dal riflesso di un qualcosa di molto più radicato dentro di te: il tuo carattere, il tuo stile, la tua personalità! Ecco perché non c’è modo più perfetto – se non ascoltando te stessa – di scegliere i migliori occhiali da sole da portare con te in vacanza al mare o in montagna. Ogni modello risponde indubbiamente a una richiesta specifica, tradotta dalla colorazione delle lenti o la funzionalità della montatura. Ma tutti sono comunque accomunati da un fil rouge indispensabile: il desiderio di darti soddisfazione in ogni styling di cui saranno protagonisti.

I migliori occhiali da sole a mascherina (per essere cool)

Tra i migliori occhiali da sole da comprare quest’estate abbiamo selezionato il classico modello a mascherina. Che poi tipicamente classico non è, considerato l’intervento sempre puntuale delle tendenze del momento. Questo modello rievoca in parte anche il fascino della lente da aviatore e – ti diciamo di più! – se scelto nel formato maxi è indubbiamente tra i più protettivi per gli occhi. Certo, sempre avendo cura di verificare che il design sia armonico con la silhouette del tuo viso.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Con montatura leggermente squadrata, Ba&sh (€255)

Con montatura in metallo color nero, Dolce&Gabbana (€350)

Mascherina in stile aviatore, Miu Miu (€410)

Fascino da vera diva: gli occhiali da sole a gatto

I film degli anni Cinquanta ci regalano ancora oggi il sogno di un’allure andata, ma mai perduta nel tempo. D’altronde, anche le icone di stile contemporanee continuano a guardare alle dive del tempo con grande fascino e ammirazione. Complici di tutto ciò sono gli occhiali da sole a gatto, che puoi prediligere nella classica variante cromatica nera oppure nelle versioni effetto tartarugato o pop. A ognuna la sua interpretazione!

Foto Launchmetrics/Spotlight

Dalla silhouette a gatto, Jimmy Choo, su Grand Vision (€280)

Con logo della maison sugli angoli, Gucci, su MyTheresa (€250)

Tartarugati e con logo del brand sulle aste, Michael Kors, su Zalando (€129,99)

I migliori occhiali da sole rettangolari: 50% rétro, 50% cool

Se le linee del tuo viso combaciano armonicamente con gli occhiali da sole rettangolari, ben venga lasciarli essere protagonisti dei tuoi look estivi. Anche in questo caso, è funzionale l’intervento stilistico delle tendenze moda: angoli leggermente smussati, texture tartarugate, aste metallizzate e lenti colorate aggiungono una patina di glamour a un altro grande classico del guardaroba femminile.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Effetto tartarugato, Marc Jacobs (€159)

Con lenti verdi e montatura oro, Eyepetizer (€199)

Con montatura rettangolare in acetato, Prada (€370)

I migliori occhiali da sole ovali, ed è subito stile anni Novanta

Le it-girls ci hanno visto chiaro: è tempo di tornare anche alla coolness degli anni Novanta (amatela o odiatela!). La strategia prevede dunque il ritorno degli occhiali da sole ovali, must-have di chi è alla ricerca di un accento davvero caratterizzante nei propri look. In montagna, al mare… ma anche in città. Scommettiamo che al rientro dalla vacanze continueremo a vederne tantissimi nello street style?

Foto Launchmetrics/Spotlight

Effetto tartarugato, Chanel (€500)

In metallo e con lenti marroni, Giorgio Armani, su Grand Vision (€326)

Con lenti scure e aste metallizzate, Meller (€49)