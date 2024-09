Jannik Sinner ha vinto gli Us Open. L’azzurro, numero 1 del ranking Atp, in finale, ha battuto in tre set, con il punteggio di 6-3 6-4 7-5, lo statunitense Taylor Fritz. Per Sinner è il sesto trofeo in questo 2024 che lo ha consacrato al Top dopo Australian Open, Rotterdam, Miami, Halle e Cincinnati. Commoventi le parole del campione al termine del match.

Sinner, la vita oltre il tennis

Dopo la splendida vittoria, Sinner ha aperto il suo cuore ai tifosi. «Questo titolo per me significa tantissimo, è un periodo della mia carriera importante e non semplice e il mio team è stato importantissimo nell’aiutarmi e nel supportarmi in un momento cosi». Il numero 1 al mondo ha sottolineato: «Amo il tennis, mi alleno tantissimo per vivere momenti così, ma in questi giorni ho realizzato che anche fuori dal campo c’è una vita».

La dedica alla zia

Sinner ha utilizzato parole molto affettuose nei confronti della zia, commuovendosi. «Penso a mia zia che non sta bene – ha detto – . È una persona importantissima per me con cui ho condiviso tanti bei momenti. Vorrei tanto vederla stare meglio».

Sinner pronto per la prossima sfida

Per quanto riguarda l’importante risultato ottenuto, Sinner ha aggiunto: «Avevo detto che non avevo alte aspettative? Non è andata male, dai. Ci siamo applicati giorno dopo giorno, ho capito durante questo torneo quali sono le cose importanti per me e quanto conti la parte mentale. Ho trascorso momenti importanti con il mio team, e questo mi ha aiutato tanto. E voglio ringraziare anche il pubblico che mi è stato vicino», ha sottolineato. «È incredibile – ha concluso -. Questa stagione ho ottenuto tante belle vittorie, che mi hanno aiutato a trovare fiducia. Ho giocato quasi sempre bene avvertendo buone sensazioni ma penso di poter ancora migliorare e non vedo l’ora di continuare a farlo».

La stampa internazionale: »Sinner implacabile»

Sui media internazionali, non solo quelli sportivi, ha trovato spazio il trionfo di Jannik Sinner agli Us Open. Il titolo de L’Equipe è «Implacabile». «Arrivato a New York dopo il caso doping ha conquistato il secondo titolo dello Slam e fatto doppietta Australian Open-Us Open – ha scritto il quotidiano sportivo francese -. Il numero 1 del mondo si afferma come miglior giocatore del mondo sul veloce». «Sinner eguaglia la doppietta di Alcaraz negli Slam e conferma il ricambio generazionale», hanno scritto gli spagnoli di Marca, mentre As ha sintetizzato «Sinner si vendica a New York». Il riferimento è al caso doping, citato anche dall’inglese Bbc: «Sinner si gode la vittoria agli Us Open dopo una preparazione difficile». «L’ultima volta che Jannik Sinner ha gareggiato a New York, c’erano ancora molti punti interrogativi sul suo percorso verso la grandezza – ha sottolineato il Guardian – Un anno dopo, la vita è cambiata oltre ogni misura. Sinner conclude questo soggiorno a New York dopo essersi affermato come la forza dominante sui campi in cemento e di gran lunga il giocatore più costante al mondo».

I complimenti di Alcaraz a Sinner

Arriva da Carlos Alcaraz uno dei complimenti più sentiti per Jannik Sinner dopo il successo degli Us Open. Lo spagnolo ha celebrato sui social l’amico-nemico con il quale è destinato a costruire un duopolio che durerà negli anni. «Congratulazioni! Te lo sei meritato! Goditi il momento», ha scritto il 21enne di Murcia che ha già vinto quattro tornei del Grande Slam (US Open 2022, Wimbledon 2023 e 2024 e Roland Garros 2024).

L’orgoglio di Malagò per l’azzurro

«Si scrive Sinner, si legge storia – ha commentato il presidente del Coni Giovanni Malagò -. Non esistono più aggettivi adeguati per esaltare la grandezza del numero 1 di tennis al mondo, che diventa il primo italiano di sempre a mettere in bacheca l’Us Open, il secondo Slam di stagione. Un’altra pagina indimenticabile di un percorso che sfuma nella gloria. Tutti in piedi per Jannik Sinner”. Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi, ai microfoni di Supertennis, non ha trattenuto l’entusiasmo: «Sono veramente contento, ancor più della vittoria degli Australian Open. Sinner li ha messi tutti in fila, non ho visto Kyrgios (che ha polemizzato per il caso di doping che ha colpito l’azzurro, ndr). In campo ha dato una lezione a tutti. Ha vinto due Slam su quattro, gli altri due li ha giocati con un macigno nascosto che abbiamo conosciuto solo adesso. Alcaraz ha vinto gli altri due Slam, lo aspettiamo alle Finals”. Saluti su X del ministro dello Sport, Andrea Abodi, «Vince gli Us Open e dice ‘posso migliorare’. Semplicemente grazie Jannik Sinner».