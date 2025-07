Le tendenze gioiello della moda estate 2025 puntano i riflettori sulla cavigliera, ed è proprio di lei che non potremo fare a meno per impreziosire i look da spiaggia di questa stagione. Sottili, colorate, contraddistinte da ciondoli di ogni forma e dimensione: in una sola parola, irresistibili! In questa guida shopping troverai le nostre preferite: sono le migliori cavigliere da comprare ora per donare alle tue mise un accento prezioso e di carattere.

Come scegliere la cavigliera?

Consiglio di stile numero uno: sentiti libera di averne tante quante ne desideri. Puoi sempre decidere di cambiarle e scambiarle in base all’occasione d’uso e al tuo umore (perché, sì, i gioielli possono dire tanto anche del nostro mood!). Se prediligi il minimalismo, ti consigliamo quindi di scegliere una cavigliera dalle linee molto semplici e non particolarmente accessoriata di ciondoli: vedi ad esempio quelle dal design a catenella, con piccole sfere ovali. Il risultato sarà sì minimale ma anche molto chic, rendendo la tua cavigliera ideale anche per gli abbinamenti con sandali e mules che sfoggerai alle cene più eleganti.

Per i momenti in cui quest’estate sarai invece in vena di maggiore brio, ben venga scegliere una cavigliera colorata e accessoriata. Perline, ciondoli, cristalli, perle di fiume d’acqua dolce: da dove cominciare? Sono tanti i diktat che ti consentono di esplorare questa tendenza gioiello. Tutto ciò che occorre è lasciarti ispirare dai colori, le finiture metallizzate e, ovviamente, dai temi dei ciondoli!

Gioielli da spiaggia: le migliori cavigliere da comprare ora

Se sei pronta per conferire un accento di stile ai tuoi look estivi, ecco le migliori cavigliere da comprare ora e avere sempre a portata di mano con te (sì, anche in vacanza!). In questa guida shopping ne troverai non solo di semplici e minimali, ma anche di particolarmente caratterizzanti e significative: ciascuna di loro porta con sé un tema, un significato o magari l’espressione più pura dell’eleganza. A te, l’ultima parola!

Da indossare anche come bracciale. Con intreccio handmade e cuore in oro 24k. Valentina Ferragni Studio (in sconto a €33)

Con catenella a sfere ovali, Marlù (€10)

Set con conchiglie e perline, Parfois (€12,99)

Placcata oro, con sfere e palline pendenti. Nove25 (€75)

In acciaio e con ciondoli tematici, Brosway (in sconto a €23,40)

In argento e con perle smaltate, Panconesi, su Luisaviaroma (€104)

In argento 925 con zirconi colorati pendenti, Rue des Mille (€45)

In acciaio e rifinita in oro 14K e con pietre sintetiche, S’Agapo (€24)

In argento e con ciondoli tematici, Stroili (€49,90)

In acciaio e con perline e ciondolo a forma di cuore, Bluespirit (€37)