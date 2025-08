A ogni must-have, la sua storia. E la storia della maglia polo è tutt’altro che recente: porta con sé più di un secolo di aneddoti, volti, nomi, evoluzioni e sviluppi. L’abbiamo ripercorsa per svelarti le curiosità che la precedono non solo storicamente ma anche stilisticamente. È proprio grazie a tutto ciò che c’è stato prima se oggi annoveriamo questa maglia cult nel nostro guardaroba.

Storia della maglia polo: perché si chiama così?

Manipur, India. È qui che, già dall’Ottocento, i giocatori di uno sport simile al polo – localmente chiamato Sagol Kangjei – erano soliti indossare una maglia col colletto e a maniche lunghe. Un capo versatile che non passò inosservato agli ufficiali inglesi del tempo, che adottarono tale maglia influenzandone il successivo sviluppo. L’evoluzione non tardò ad arrivare infatti, e con lei anche il conseguente successo della maglia polo.

Era il 1926 quando il tennista francese Jean-René Lacoste si presentò in campo agli US Open svecchiando quella che fino a quel momento era stata la divisa da tennis. Le maniche della camicia erano ora più corte, il tessuto invece più robusto del precedente, e il colletto rivisto nella forma per essere più pratico, meno ingombrante. A distanza di un anno, il tennista – che nel 1933 avrebbe poi fondato il suo omonimo brand Lacoste – deciderà di aggiungere anche un dettaglio distintivo alla sua polo: il piccolo coccodrillo, designato poi a logo, come simbolo portafortuna. Storia vuole che il tennista si fosse invaghito di una borsa di coccodrillo per le sue racchette, un oggetto promesso in dono dal capitano di squadra qualora Lacoste avesse vinto i due match successivi. Se vinse? Eccome se vinse. E tutto il resto è storia.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: le migliori maglie polo da comprare ora

Dal 1926 a oggi, la maglia polo ne ha decisamente percorsa di strada. Un classico senza tempo del guardaroba, che camicia non è, ma neanche propriamente T-shirt. Un passepartout ibrido, d’ispirazione vagamente borghese, che continua a raccogliere consensi e approvazione. In questa selezione troverai alcune delle migliori maglie polo da comprare adesso: proposte perfettamente in linea con le tendenze moda estate 2025, che abbracciano le nuance più desiderate del momento, il fascino delle righe à la marinière, trame a costine e fantasie optical. Il segreto infallibile per scegliere la tua? Lasciarti guidare dall’istinto: sono tutte bellissime, ma sarà il batticuore a indicarti la vera protagonista del tuo prossimo look.

Monocromatica e con bottoncini sul davanti, Zara (€22,95)

Con colletto a costine sottili, H&M (€15,99)

Con stampa monogramma e logo frontale, Lacoste, su Zalando (in sconto a €90)

In misto cotone bouclé leggero, Marella (in sconto a €89)

In maglia a quadri, La DoubleJ, su MyTheresa (€390)

In morbido filato di puro cotone, United Colors of Benetton (€69,95)

In maglia leggera di cotone, Luisa Spagnoli (€117,30)

In cotone a righe, Piombo, OVS (in sconto a €11)

In cotone, Saint Laurent, su MyTheresa (€790)