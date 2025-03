Siamo andate alla ricerca di ispirazione à la marinière tra le sfilate, l’abbiamo trovata proprio sulla passerella della maison Dior. Body monospalla e a maniche lunghe ci hanno ricordato non solo quanto siano comodi – oltre che validi alleati di gonne e jeans – ma anche quanto funzionino a perfezione nella variante maglia. Da qui, l’idea di selezionare le migliori maglie a righe da comprare ora, rielaborando un concetto sofisticato firmato Dior in un acquisto facilmente sostenibile (e che infatti non supera i 35 euro). Dettaglio altrettanto fondamentale è la lungimiranza con cui ci approcciamo a questo must-have: le maglie a righe sono timeless, vanno ben oltre le tendenze moda primavera-estate 2025. E per questo motivo le amiamo ancora di più.

L’ispirazione dalla sfilata Dior

Avvistata! La tendenza righe determina – insieme a una forte componente sporty – il fascino della collezione Dior moda primavera-estate 2025. L’abbiamo ritrovata nei body a maniche lunghe e in versione monospalla, che hanno appunto suscitato la nostra curiosità. Sarà il caso di tirar fuori anche le vecchie maglie a righe? Chiaro che sì, teniamole belle pronte. Le indosseremo sotto le giacche di jeans e quelle di pelle, oppure sotto i blazer. Con i jeans saranno incredibilmente cool, con le gonne a matita acquisiranno un je ne sais quoi inaspettato.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Dior primavera-estate 2025

Shopping: le migliori maglie a righe da comprare ora

E se nel guardaroba non ne possiedi (almeno) una, concediti la possibilità di sperimentare la tendenza à la marinière con una di queste maglie a righe da comprare ora. Per questa guida shopping ci siamo date un budget ben preciso: qui, troverai le migliori proposte dai 35 euro in giù. Cosa le caratterizza? Il colletto stondato oppure lo scollo a V, la lunghezza delle maniche, oppure l’opzione body. Qualche T-shirt veste più larga, qualche altra più aderente: a te la scelta finale in fatto di comfort. D’altronde, sono tutte bellissime.

Body a maglietta in misto cotone, Abercrombie & Fitch (€22,99)

Maglia in cotone, Zara (€7,95)

Maglia in cotone a coste, H&M (€9,99)

Maglietta in cotone a maniche corte, Mango (€15,99)

Maglietta a maniche corte in cotone, United Colors of Benetton (€22,95)

T-shirt in cotone a righe, OVS (€10,95)

T-shirt a righe in cotone stretch, Piombo, da OVS (€16,95)

Maglia a maniche lunghe in cotone, Uniqlo (€19,90)

T-shirt in jersey di cotone a righe, Stefanel (€35)

Maglia a righe a maniche lunghe, Promod (€22,99)

