Non solo latte e menta. Tra le nuance più fresche e golose decretate tendenza colori estate 2025 spiccano il rosa fragola e l’arancione papaya, due tonalità che – specialmente se abbinate insieme – possono dare vita a risultati davvero inaspettati. I look da cui ti invitiamo a prendere ispirazione in questa guida di stile arrivano dalle capitali della moda internazionale, dove le it-girls regine di street style sono come sempre da tenere d’occhio in fatto di idee. Dai capi utility ai tailleur più chic, passando per i minidress (con cui osare) e le camicie dall’effetto vedo-non-vedo: ecco come abbinare rosa e arancione (nelle tonalità fragola e papaya) nei tuoi prossimi look estivi.

Tendenza colori estate 2025: rosa e arancione in chiave utility

Certo, in questo look street style da avere come riferimento entra in gioco anche il colore bianco: la moda estate 2025 approva, d’altronde si tratta di un colore basic dall’allure sempre candida e immacolata. Insomma, un vero alleato. I pantaloni bianchi vengono così a fare da rinforzo in una mise in cui la bralette arancione si abbina a perfezione con la giacca a vento coordinata anche con le pratiche ciabatte in gomma leggera. Poi c’è l’accento cromatico all’insegna del rosa fragola: tendenza accessori chiama bauletto (formato mini) in una nuance golosissima.

Il color blocking in una camicia (sensualissima)

E se invece di stratificare così tanti pezzi insieme puntassimo direttamente su una camicia patchwork e dall’effetto vedo-non-vedo? Attenzione, un patchwork di colori dalla sfumatura dégradé, non di tessuti. Ecco dunque il rosa fragola e l’arancione papaya diventare protagonisti di questo lunghissimo scamiciato sfoggiato con reggiseno di pizzo a vista. Una scelta indubbiamente audace, certo, che puoi eventualmente riconsiderare a fronte di quello che può essere l’abbinamento con una semplice canottiera. Sotto, non solo jeans ma anche gonne lunghe: prova con quella in lino o in seta.

Fragola e papaya, la tendenza colori estate 2025 in un tailleur

Il completo elegante per antonomasia, must-have infallibile del guardaroba femminile, in una chiave interpretativa di cui sarà sempre impossibile stancarsi: il color blocking è il leitmotiv assoluto di questo look. Come da tendenza colori estate 2025, rosa fragola e arancione papaya sono qui declinati in tonalità ancor più brillanti e mature. Che il look sia solo d’ispirazione per rubare (e assimilare subito) il concetto che permea questa mise: potrai sfoggiarla anche a settembre inoltrato, quando sarai a caccia di validi look per il rientro in ufficio.

Fragola e papaya a piccole dosi di stile

Chi dice che per indossare la tendenza colori dell’estate occorra per forza andare al massimo? Un’altra opzione a tua totale disposizione è la scelta di una delle due tonalità, da sfoggiare corredata di piccoli dettagli. Prendi ad esempio il vestito rosa fragola in questione, protagonista del look street style in foto sotto. È la cintura dalla sottili profilature arancioni a rispettare il diktat, nient’altro. Se ci piace? Assolutamente sì. Una scelta approvata e tutta da sperimentare, con sandali bassi di giorno e con un tacco medio di sera.

Quando il look vuole essere cool…

Tendenza colori estate 2025 chiama coolness, coolness risponde. Lo street style di questa stagione si avventura su territori che richiedono un pizzico di voglia di osare. Lo slip dress corto e drappeggiato si fa avanti rispondendo alla chiamata con grinta e calore cromatico, merito delle paillettes arancioni e del drappeggio rosa fragola. Il tutto viene sublimato ad arte attraverso gli accessori: occhiali da sole e clutch non potrebbero essere più allineati così al comando imperativo del diktat di questa stagione!

