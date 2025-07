Quante personalità ha la camicia? Infinite. Ecco perché non smetteremo mai di stupirci davanti alle tantissime declinazioni – casual, formale, cool – con cui trova riscontro concreto nel nostro guardaroba ogni stagione. Ed è proprio proiettandoci nel cuore delle tendenze moda mare estate 2025 che abbiamo sentito l’esigenza di rispolverare un’altra delle sue molteplici interpretazioni possibili: se ti stai domandando come indossare la camicia come copricostume, qui non troverai solo l’idea definitiva per un risultato a prova di sorriso ma anche le migliori proposte shopping su cui puntare adesso.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Sigal primavera-estate 2026

La camicia sopra il costume: via libera al color blocking!

È dalla sfilata Iceberg primavera-estate 2025 che arriva l’ispirazione da assimilare e fare subito nostra: questa stagione, in spiaggia come in piscina, puoi indossare la camicia come copricostume lasciando che si esprima a contrasto cromatico con il bikini. Sì al color blocking in tutta la sua essenza: anche il costume da bagno può essere scomposto con un mix & match di differenti tonalità in perfetta armonia tra di loro. È il caso del look che ti invitiamo a osservare in foto sotto: lo swimwear chiama a sé l’arancione e l’azzurro, due nuance enfatizzate dal verde lime della camicia leggermente oversize. Prendi ispirazione dal look (reinterpretandolo in versione monocromatica) oppure copialo alla lettera!

Foto Launchmetrics/Spotlight. Iceberg primavera-estate 2025

Guida shopping alle camicie lunghe da indossare come copricostume

Vuoi indossare la camicia come copricostume, ma quale scegliere? Iniziamo dal tessuto, elemento essenziale per rendere il look funzionale anche quando in spiaggia farà particolarmente caldo. In questa guida shopping troverai proposte in cotone e in lino, i due alleati definitivi per affrontare la calura estiva. Spazio poi alla silhouette: niente camicie sciancrate o avvitate, tutto ciò che desideriamo è una vestibilità comoda e oversize. Dulcis in fundo, colori e fantasie floreali: lascia che la tua personalità si esprima anche attraverso la tonalità che meglio la rappresenta. Il tocco finale? Il modo in cui la sfoggerai. Ovvero, aperta o leggermente sbottonata.

Camicia oversize a fiori, H&M (€22,99)

A righe e in cotone, Marina Rinaldi (in sconto a €119)

Oversize e in cotone elasticizzato, Pennyblack (€109)

Oversize e in puro lino, Max & Co. (in sconto a €139)

In cotone elasticizzato, Marc O’Polo (in sconto a €99,95)

Stampata e in mussola, Luisa Viola (€149)

In lino e cotone, COS (€69)

Oversize e a righe Zara (€29,95)

In puro lino, United Colors of Benetton (€69,95)

Dal fit rilassato e in 100% lino, Oysho (in sconto a €45,99)