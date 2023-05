F lower power! Rose, margherite, fiorellini coloratissimi tempestano gli abiti protagonisti di questa stagione. Ma come indossare bene il vestito a fiori? Lo street style risponde con 5 idee moda

Il vestito a fiori, un classico senza tempo. Siamo sicure che nel tuo guardaroba ce ne sia almeno uno. Corto o lungo, monocromatico o multicolor, è straordinario come il suo fascino resista alla prova del tempo e l'alternarsi dei trend. E con questi 5 look da copiare allo street style ti indichiamo come indossarlo approfittando delle migliori tendenze moda primavera-estate 2023.

Cenerentola 2.0: il vestito a fiori lunghissimo

Come Cenerentola, ma solo (e soprattutto) più contemporanea. Il vestito lungo a fiori ruba tutta la scena in questo look street style che reinterpreta l'abito da cerimonia in chiave urban. A te la decisione sulla resa finale della mise: se hai voglia di sublimarne il fascino bucolico, prediligi nel tuo styling anche un paio di sandali o décolletées con tacco alto, così da slanciare la silhouette femminile. Nulla ti vieta però di optare per una strada ancor più cool: gli abiti lunghi in tulle con applicazioni floreali ben si prestano all'abbinamento con gli anfibi. Inaspettato? Eccome. Ma hai il lasciapassare delle it-girls regine di street style.

Flower power! Spazio al vestito a fiori asimmetrico

Evento importante in arrivo? Di giorno o di sera, il vestito asimmetrico a fiori ti svolta il look. Specialmente se la palette cromatica che lo contraddistingue è particolarmente gioiosa: l'abito protagonista di questo look street style da cui prendere ispirazione è tempestato di grandi rose rosse su un delicato sfondo rosa pesca, un connubio davvero vincente. Come completare il look? Se la fantasia floreale fa leva sul fascino delle rose rosse, puoi comunque creare un contrasto con accessori e scarpe arancioni. Come in questa mise accessoriata con décolletées con plateau e clutch coordinate.

Vestito a fiori + sneakers = la combo sporty chic che ci piace

Vestiti a fiori con le sneakers? Lo street style della moda primavera-estate 2023 dice sì. L'audacia fa da leitmotiv in questa mise che ti proponiamo come linea guida: le sneakers in questione hanno un tacco stiletto che le rende particolarmente ibride, mentre l'approccio urban è confermato dai calzini di spugna. Eppure, in abbinamento con questo abito a fiori, tutto sembra al posto giusto. Il consiglio che ti diamo per provare a ottenere lo stesso risultato è di abbinare i tuoi vestiti floreali preferiti a un paio di pratiche trainers o sneakers, senza omettere un'accurata scelta del calzino. Come puoi notare: semplici linee fucsia sulla spugna bianca richiamano cromaticamente le rose dell'abito. Basta poco per curare ogni dettaglio!

Rock ma anche romantica: vestito a fiori e combat boots

Rock, ma anche romantica. In una sola parola, rockmantic. Finché il clima primaverile consentirà, divertiti ad abbinare i vestiti a fiori - corti, midi o lunghi - con anfibi strigati e combat boots. Conferirai al look un'estrema carica urban. In alternativa, prediligi ballerine o mocassini: potrai indossarli finché l'estate non farà definitivamente capolinea, e a quel punto sostituirli con sandali gioiello o pratiche ciabattine ultraflat. E per i look da sera? Non dimenticare che le slingback sono le alleate del guardaroba primaverile, raffinatissime se indossate con un vestito a fiori.

Il vestito a fiori trasparente, parola chiave: sensualità

Chi dice che un vestito a fiori non sia anche sensuale? Lascia che a farsi portatrice di femminilità siano le trasparenze: ti basterà scegliere abiti in morbido tulle, impalpabile al tatto. L'effetto vedo-non-vedo potrà essere enfatizzato da lingerie monocromatica indossata al di sotto, come culotte e reggiseno a fascia di colore nero. Completa il look con un paio di décolletées o stivaletti a punta: la sofisticatezza è assicurata.