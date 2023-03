Harry e Meghan battezzano Lilibet. Re Carlo: «È principessa»

L ilibet Diana, la figlia del principe Harry e Meghan Markle, è stata battezzata in segreto negli Stati Uniti. Alla cerimonia con c'erano re Carlo III, e nemmeno il principe William e Kate Middleton. La bambina ha ricevuto il titolo di "principessa". Ecco perché

Il principe Harry e Meghan Markle hanno battezzato Lilibet Diana, la loro secondogenita nata il 4 giugno del 2022. La cerimonia si è svolta in gran segreto nella loro dimora di Montecito, in California. Nonno re Carlo III e anche il principe William con sua moglie Kate Middleton non erano presenti. L'opinione pubblica britannica è stata colpita non tanto dalla notizia del battesimo, e dall'assenza della famiglia reale all'evento, ma dal fatto che adesso Harry e Meghan chiamano la loro bambina «principessa Lilibet Diana».

Il battesimo celebrato in segreto negli Stati Uniti

Il battesimo della piccola Lilibet si è svolto lo scorso 3 marzo nella lussuosa villa di Montecito dove il principe Harry e Meghan Markle vivono da quando, nel 2020, si sono trasferiti negli Stati Uniti. All'evento erano presenti pochissimi ospiti. I tabloid inglesi sostengono che la coppia avesse esteso l'invito anche a Buckingham Palace. L'assenza di re Carlo III e del principe William ha fatto, quindi, discutere il popolo britannico.

Archie e Lilibet Diana ora sono principe e principessa

La notizia del battesimo è stata data dai media britannici. La casa reale ha poi confermato non solo l'evento, ma anche che etichettare la piccola Lilibet Diana con l'appellativo di “principessa” sia corretto. La bambina e suo fratello Archie, tre anni, vengono appellati con i titoli di “principessa” e “principe” anche sul sito ufficiale della famiglia reale. La Bbc ha fatto notare come questa sia la prima volta che ai due bambini viene attribuito nero su bianco il titolo al quale hanno diritto in quanto nipoti diretti di un sovrano regnante. Harry e Meghan hanno fatto sapere di non avere intenzione di utilizzare i titoli reali dei loro figli nella vita di ogni giorno. Lo faranno negli atti ufficiali dinastici. Archie e Lilibet decideranno, una volta grandi, se utilizzarli oppure no.

Re Carlo III ha deciso prima che uscisse il libro di Harry

La notizia che ai due bambini sia stato attribuito il rango di principi ha lasciato di stucco molti sudditi. Tanti britannici, infatti, pensavano che, dopo le accuse rivolte dal principe Harry alla Royal Family nel suo libro autobiografico Spare e nelle interviste per lanciarlo, re Carlo III avesse decidere di chiudere definitivamente ogni rapporto con suo figlio, la di lui moglie e i loro eredi. I media britannici fanno notare, però, che la decisione riguardante i due bambini sarebbe stata presa molto tempo prima delle terribili dichiarazioni di Harry.

Archie e Lilibet non saranno "altezze reali"

Secondo il magazine Hello!, alla fine del 2022 il principe Harry e suo padre Carlo III si sarebbero trovati d'accordo sul fatto di indicare Lilibet e il fratello maggiore Archie Harrison, 3 anni, con i titoli che non avevano potuto ricevere alla nascita perché troppo lontani dalla linea di successione. La decisione è stata presa poche settimane prima del lancio del libro Spare. Re Carlo III ha poi deciso di non modificare questa scelta, poiché nel Regno Unito i nipoti di un sovrano sono automaticamente “principi” e “principesse”. Lo ha decretato un atto del 1917 firmato da re Giorgio V. Archie e Lilibet non avranno i titoli di “Altezze reali” come i cuginetti George, Charlotte e Louis, figli del principe William e di Kate Middleton. Non si tratta di una differenza da poco: le altezze reali possono usufruire dei fondi pubblici e godere di guardie del corpo finanziate pubblicamente. Archie e Lilibet no.