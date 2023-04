La regina Camilla: “Non cavalco più, sono vecchia”

C amilla Parker Bowles rinuncia alla cavalcate quotidiane, ma gestirà le scuderie reali. Che ci sia Carlo dietro la decisione della regina?

Camilla Parker Bowles mette definitivamente da parte gli stivali da cavallerizza. Settantasei anni il prossimo 17 luglio, la regina consorte ha rivelato di essere stata costretta a rinunciare alle sue cavalcate quotidiane perchè "troppo vecchia".

Lo riporta il Mail On Sunday che riprende una chiacchierata con un gruppo di studenti durante la visita di Stato della scorsa settimana ad Amburgo, in Germania: "Avevo dei cavalli che montavo, ma purtroppo non cavalco più".

A Camilla la gestione delle scuderie reali

Pur rinunciando a cavalcare nelle tenute reali, Camilla non metterà da parte la sua passione per l'ippica. Passione condivisa con la defunta regina Elisabetta (salita sui suoi amati cavalli fino a novant'anni).

È infatti passata a Camilla la gestione delle scuderie di Elisabetta II con il compito di supervisionare e di gestire i rapporti con allenatori e fantini. La regina consorte continua inoltre a sostenere enti benefici che si occupano del benessere dei cavalli come l'Ebony Horse Club, la British Equestrian Federation e il Brooke Hospital for Animals.

Camilla "infatuata delle corse"

John Warren, per 13 anni manager delle scuderie di Elisabetta e consigliere per le corse, ha affermato che sebbene Carlo sia stato un ottimo fantino, è la consorte la più grande appassionata di cavalli.

"Re Carlo - ha affermato al Daily Mail - ha sempre seguito le corse, ma l'ippica è stata la grande passione della madre e lui si è tenuto a debita distanza". E continua: "Anche Carlo e Camilla posseggono cavalli di razza, ma è lei quella infatuata delle corse".

Re Carlo dietro la decisione di Camilla?

Sebbene Carlo sia amante dei cavalli, alcuni insider di Casa Reale non escludono che possa esserci proprio il Re dietro la decisione di Camilla. Un modo per preservare la dolce metà da eventuali incidenti e infortuni lasciandole tuttavia la possibilità di occuparsi delle scuderie reali.

Le altre passioni della regina

Lettura, giardinaggio e danza classica sono le altre grandi passioni della regina consorte. Durante un'intervista rilasciata a Emma Barnett di Bbc Radio 5 Live, Camilla ha confessato di aver preso l'abitudine di seguire ogni mattina durante il lockdown una lezione di danza classica on line, esercitandosi durante il giorno con pazienza.

Grande amante dello sport, Camilla Parker Bowles pratica con costanza anche yoga e pilates. Discipline alle quali non rinuncerebbe mai, pare neanche durante i royal tour.