Mai nessuna come Mikaela Shiffrin: chi è la regina dello sci

M ikaela Shiffrin è entrata nella storia: la fuoriclasse americana ha trionfato 83 volte in Coppa del Mondo femminile. Nessuna vincente come lei. Ora tallona la leggenda di Stenmark

Lo sci alpino femminile incorona la sua regina: è Mikaela Shiffrin, americana 27enne che con l'83esimo trionfo in Coppa del mondo si attesta come l'atleta più vincente di sempre in questo sport. Grazie all'ultima vittoria nello slalom gigante a Plan de Corones, l'atleta ha superato il record detenuto dalla connazionale Lindsey Vonn.

Il record sulle nevi altoatesine

Il successo numero 83 per Mikaela Shiffrin è arrivato sulle nevi di Plan de Corones. La statunitense ha dominato lo slalom gigante, precedendo la svizzera Lara Gut-Behrami e Federica Brignone (per l'azzurra è stato il podio n.53 in carriera). Al termine della gara, la Shiffrin ha manifestato tutta la sua felicità. Ha rivolto il pugno destro alla folla in segno di vittoria e ha urlato di gioia, prima di abbracciare la Gut-Behrami e la Brignone.

Superato il primato di Lindsey Vonn

Per la Shiffrin la gara di Plan de Corones rappresentava la quinta opportunità per battere il record di Lindsey Vonn (ferma a 82 successi), eguagliato all'inizio del mese con la vittoria nello slalom gigante a Kranjska Gora, in Slovenia.

"Cerco solo di godermela"

"Non credo ci siano parole per spiegare tutti i sentimenti. - ha detto Mikaela Shiffrin a fine gara - Alla fine, è come se ci fosse troppa eccitazione da provare. Non so se ha senso. Quindi è qualcosa che non puoi spiegare. Cerco solo di prendere un po' di fiato e godermela".

Il palmares di Mikaela Shiffrin

Con l'83esima vittoria sulle nevi dell'Erta di San Vigilio di Marebbe, la Shiffrin aggiunge un nuovo record ad un palmares già prodigioso: due ori olimpici, sei titoli mondiali, quattro grandi coppe del mondo e la quinta ormai a portata di mano.

Verso la vetta del mito Stenmark

Alla Shiffrin basterebbero altre tre vittorie per eguagliare il record di 86 successi di Ingemark Stenmark, la leggenda svedese dello sci che vanta il maggior numero di titoli fra uomini e donne. Il traguardo non appare molto lontano. L'americana quest'anno ha già vinto nove gare e ne mancano circa una dozzina prima che la stagione si concluda. Del resto lo scorso anno, lo stesso Stenmark aveva previsto che la Shiffrin potrebbe tranquillamente andare oltre le 100 vittorie prima di ritirarsi. La sciatrice dovrebbe infatti gareggiare almeno fino alle Olimpiadi invernali del 2026 di Milano e Cortina.

Mikaela Shiffrin ragazza prodigio

Ex adolescente prodigio, Mikaela Shiffrin divenne la più giovane campionessa olimpico di slalom di sempre ai Giochi di Sochi 2014. Negli anni è diventata una sciatrice a tutto tondo. L'unica, fra maschi e femmine, a vincere gare di Coppa del Mondo in tutte e sei le discipline: slalom, slalom gigante, discesa libera, superG, combinata e slalom parallelo.

Il periodo buio di Mikaela Shiffrin

A 26 anni, Mikaela Shiffrin ha attraversato un periodo molto difficile a causa dell'improvvisa morte del padre. L'uomo, Jeff Shiffrin, subì un grave trauma cranico in un incidente nella casa di famiglia in Colorado. Morì il 2 febbraio 2020, all'età di 65 anni. Per Mikaela fu uno shock. La madre di Mikaela, Eileen, disse che sua figlia non riusciva più ad alzarsi dal letto. Mikaela prese seriamente in considerazione l'idea di abbandonare per sempre le gare di sci. "Era così devastata. Non riusciva a smettere di piangere", ha detto Eileen Shiffrin. Poi un lento recupero e il ritorno alle competizioni grazie al supporto della famiglie a in particolare del fratello Taylor.

Fidanzata con un "collega"

Dal punto di vista sentimentale, Mikaela Shiffrin è fidanzata con Alksander Aamodt Kilde, sciatore norvegese vincitore della Coppa del Mondo 2019/20. In precedenza, la Shiffrin era stata fidanzata per un paio d’anni con lo sciatore francese Mathieu Faivre (2017-2019).