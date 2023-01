Scandali e gaffe: quando Sanremo ha superato il limite

D alla morte di Tenco al tentato suicidio evitato grazie all'intervento di Pippo Baudo, senza dimenticare la farfallina di Belen e la chiacchieratissima diatriba tra Bugo e Morgan: ecco tutti gli scandali che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo

Da oltre settant’anni, il palco dell’Ariston è stato il trampolino di lancio per molti artisti. Il Festival di Sanremo non è solo musica, ma uno spaccato socio-culturale del bel paese. Ne delinea mode e costumi, rispecchia le tendenze del periodo e si fa interprete del sentimento collettivo. Non solo: al Festival di Sanremo si collezionano gaffe e scandali destinati a restare nella storia delle kermesse. Alcuni sono davvero indimenticabili.

Gli scandali del Festival di Sanremo

Soprammobile obsoleto e da rispolverare o momento irrinunciabile atteso con ansia ogni anno? Il Festival di Sanremo divide un po’ tutti. C’è chi della musica italiana proprio non s’intende, chi non ha interesse verso il cantautorato nostrano e chi, al contrario, è in trepidante attesa di conoscere la playlist sanremese. Eppure proprio tutti sono curiosi di scoprire i retroscena del Festival. Anche chi verso la kermesse nutre poco interesse, conosce (e non dimentica) le gaffe più stravaganti che hanno animato la sua storia e conquistato il pubblico, più o meno fedele. Insomma, non tutti lo guardano ma tutti ne parlano. L’eredità sanremese resiste ed è in ottima salute e a incrementare l’attenzione mediatica che ancora riecheggia attorno alla kermesse sono anche le polemiche che si susseguono da 73 anni. Te le ricordi proprio tutte?

Quella volta in cui Baudo…

Era il 1995 e Pippo Baudo conduceva l’edizione di Sanremo che sarebbe stata vinta da Giorgia. Elton John aveva disdetto l’appuntamento all’Ariston e la serata si prospettava ricca di imprevisti. E così ecco che Pino Pagano, in diretta davanti a 17 milioni di italiani, minacciò di suicidarsi. Quel volto e quel maglioncino sono diventati memorabili (e i fan della kermesse non lo dimenticano).

A intervenire, e forse evitare il peggio, fu proprio il padrone di casa. Il celebre conduttore raggiunse il pubblico e nel cuore del teatro sanremese invitò Pagano a fare dietrofront.

Tra gli scandali di Sanremo la morte di Luigi Tenco

“Andare via lontano, a cercare un altro mondo…”. Parole premonitrici recitate nella canzone presentata da Luigi Tenco al Festival di Sanremo 1967. Brano struggente e malinconico, profondo e intenso come l’intero repertorio del celebre cantautore, “Ciao amore ciao” fu consegnata al pubblico italiano oltre 50 anni fa. Forse inizialmente non capita e non sufficientemente apprezzata, la canzone è entrata poi nella storia della musica nostrana e le strofe del suo ritornello le conoscono proprio tutti. Eppure quell’eliminazione imprevista rappresentò un duro colpo per Tenco. “Ciao amore ciao” ottenne solo 38 voti su 900 e anche il ripescaggio fallì. Ritiratosi dopo l’esibizione nella camera 219 dell’hotel Savoy, alle 2.10 di notte il suo corpo fu ritrovato senza vita. Nella camera anche una lettera che sembra un addio. Le sue parole, e quello definito da Tenco un “atto di protesta”, hanno alimentato lo scandalo. Il caso fu archiviato come suicidio, ma non mancano i dubbi su quanto accadde realmente.

La scazzottata tra Domenico Modugno e Johnny Dorelli

Hanno dato una svolta al cantautorato italiano e hanno lasciato un segno indelebile nella storia del Festival di Sanremo: nel 1958 all’Ariston trionfarono Domenico Modugno e Johnny Dorelli con “Nel blu dipinto di blu”. Per Dorelli era la prima volta alla kermesse. Così, per convincerlo a salire sul palco e fargli superare l’ansia da prestazione, dietro le quinte ci fu una scazzottata tra i due artisti. I pugni di Modugno hanno evidentemente portato fortuna…

Gli scandali a Sanremo: quella parola che proprio non si poteva accettare…

Terzo classificato alle spalle dei Mattia Bazar e di Anna Oxa, nel 1978 Rino Gaetano alimentò gli scandali di Sanremo, presentando “Gianna” e sdoganando per la prima volta la parola “sesso”.

Il genio ribelle di Freddie Mercury

Anima rock e spirito libero, Freddie Mercury era questo e molto altro. Ne diede prova anche sul palco dell’Ariston. Invitati alla trentaquattresima edizione del Festival di Sanremo, i Queen si esibirono con la loro “Radio Ga Ga”. Secondo le norme previste dal vecchio regolamento sanremese, il gruppo inglese fu obbligato a cantare in playback, ma Freddie Mercury non volle sentire ragioni. E così, per protesta, cantò il brano tenendo il microfono lontano dalla bocca, palesando l’esibizione in playback e ribellandosi a ogni regola.

Il pancione di Loredana Bertè

Provocatrice intramontabile, a Sanremo 1986 Loredana Bertè si presentò con un finto pancione e sollevò un polverone senza precedenti. Look total black, abito attillato e sensuale, arricchito dalle spalline chiodate. Per l’occasione, la Bertè ha concentrato l’attenzione attorno a un tema che oggi appare più attuale che mai. Ha valorizzato il ruolo di noi donne, ricordando che una donna incinta “non è malata ma ancora più potente”.

La confusione di Madonna

Non solo scandali: anche le gaffe hanno fatto la storia del Festival di Sanremo. Dopo tre anni dalla sua ultima volta sul palco dell’Ariston, Madonna fu nuovamente invitata alla kermesse, ma non mancarono le sorprese più inaspettate. La celebre artista, infatti, in quell’occasione scambiò Raimondo Vianello per Pippo Baudo: «You've changed», disse.

La gaffe di Michelle

Noi donne lo sappiamo bene: tacchi e scale spesso non vanno d’accordo. E anche le migliori possono sbagliare. È successo alla meravigliosa Michelle Hunziker, che a Sanremo 2007 è stata protagonista di una gaffe difficile da scordare. La famosa scalinata dell’Ariston ha fatto finire a terra la celebre showgirl svizzera. Nonostante la caduta, la Hunziker non si è persa d’animo e ha affrontato l’imprevisto con la sua consueta ironia (e un grande sorriso). D’altronde, è sempre meglio sdrammatizzare e prenderla con filosofia.

Lo scandalo sexy firmato Belen Rodriguez

Ad alimentare le polemiche attorno al Festival è stata anche Belen Rodriguez. Ti ricordi la chiacchieratissima farfallina? Nel 2012, quando affiancava Gianni Morandi all’Ariston, l’argentina ha sfoggiato un abito sexy dallo spacco indimenticabile (con tanto di tatuaggio sull’inguine in bella vista).

Dov'è Bugo?

Un'altra gaffe indimenticabile? Naturalmente il caso Bugo - Morgan. A Sanremo 2020 il litigio in diretta - successivo alla provocazione dell'ex giudice di X Factor - ha alimentato le chiacchiere (e il divertimento) del pubblico, diventando persino virale sul web.