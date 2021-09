Agenzia delle Entrate: appuntamenti in videochiamata

È attivo un nuovo sportello online che permette di parlare con un operatore dell’Agenzia delle Entrate, effettuare pagamenti e sbrigare pratiche tramite videochiamata

Niente più code, niente più mattine passate in fila in attesa del proprio numero, dopo aver magari chiesto un permesso al lavoro per poter sbrigare pratiche. Ora l’Agenzia delle Entrate punta ad agevolare la vita ai cittadini e ha creato uno sportello online, che funziona tramite videochiamata.

È uno degli effetti della digitalizzazione, che ha incrementato il ricorso ai servizi web, ma a differenza di quelli presenti finora non si limita a offrire la possibilità di consultare il sito dell’Agenzia o di scaricare moduli e ricevere informazioni. Adesso è possibile parlare con un operatore, stando però comodamente davanti al proprio pc di casa o tramite smartphone e tablet.

Ecco come funziona.

L’appuntamento è tramite videochiamata

La fase di sperimentazione è iniziata con i primi appuntamenti fissati il 27 settembre, ma di fatto lo sportello online dell’Agenzia delle Entrate è già attivo in alcune provincie (come Roma) e i primi utenti hanno già potuto incontrare a distanza gli operatori in videochiamata. È stato sufficiente concordare ora e giorno, tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (agenziaentrateriscossione.gov.it), utilizzando il proprio computer di casa, uno smartphone o tablet.

Come prenotare

Una volta su sito si seleziona «Area riservata». Per farlo occorre utilizzare le credenziali SPID o CIE, cliccando su «Appuntamenti e contatti» e scegliendo la modalità «a distanza». Compariranno i giorni e gli orari disponibili, tra i quali poter indicare quelli più adatti all’utente. Il servizio permette di fissare un incontro entro i 4 giorni lavorativi seguenti alla data di richiesta. Come spiega l’Agenzia, «A seguito della prenotazione riceverai una e-mail di conferma con le informazioni utili e le istruzioni per avviare la videochiamata. Riceverai anche una e-mail di promemoria il giorno dell’appuntamento».

Arrivato il giorno e l’ora dell’appuntamento si dovrà accedere all’area riservata del portale, entrare nella sezione «Consulta la tua agenda appuntamenti» e avviare il collegamento.

Che pratiche si possono sbrigare

L’idea è quella di permettere anche ai meno esperti in informatica e nuove tecnologie, di ottenere un servizio identico a quello dello sportello fisico, risparmiando però tempo, spostamenti e anche assembramenti negli uffici dell’Agenzia sul territorio. È possibile, quindi, chiedere informazioni e assistenza per rateizzare i pagamenti, effettuarli, ma anche presentare una domanda di sospensione o rimborso.

È anche disponibile una chat in diretta con l’operatore che permetterà di inoltrare ulteriori domande, ma soprattutto di allegare eventuali documenti richiesti o di riceverli. Naturalmente occorrerà assicurarsi che la connessione possa supportare la trasmissione dei dati.

L’identità dell’utente e il suo riconoscimento saranno verificati e garantiti dal fatto di aver prenotato tramite SPID o CIE.

Cancellare o spostare l’appuntamento

In caso di imprevisto, è sempre possibile cancellare o modificare una prenotazione. Occorre entrare sempre nell’Area riservata e, una volta selezionata l’«Agenda appuntamenti», selezionare l’apposita funzione. C’è a disposizione anche una sezione «Archivio» nella quale è disponibile la documentazione scambiata durante la videochiamata.

I tempi: massimo 10 minuti di ritardo

Un altro vantaggio è poter contingentare i tempi. Non sono ammessi, infatti, ritardi: per questo, trascorsi 10 minuti dall’orario in cui si ha appuntamento, se l’utente non si presenta all’incontro viene meno la possibilità di collegarsi. Questo significa anche che i tempi di elaborazione delle pratiche o dell’assistenza e offerta di informazioni dovranno essere rispettati anche dagli operatori, in modo da non sforare rispetto nella fascia oraria riservata agli appuntamenti successivi.