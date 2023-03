Bonus trasporti: a chi spetta e come chiederlo

S e ne parlava da tempo, ora il Bonus trasporti diventa realtà. Ecco in cosa consiste e come ottenerlo

Agevolare la mobilità collettiva e venire incontro alle esigenze dei cittadini, alle prese con il caro-vita. Così il bonus trasporti si propone di coniugare i due obiettivi. Se ne parlava da tempo e ora il sostegno diventa operativo. Consiste in un voucher da 60 euro mensili, erogato a chi ha un reddito, riferito al 2022, entro i 20mila euro all’anno.

Bonus Trasporti: cos’è

Dopo tanta attesa, arriva il bonus trasporti che, come spiegato dal Governo, aiuterà famiglie, studenti e lavoratori ad affrontare le spese per biglietti e abbonamenti ai mezzi pubblici, dopo i recenti rincari scattati in città come Milano. Il via libera, che prevede uno stanziamento complessivo di 100 milioni di euro, è arrivato dai ministri dei Trasporti, dell’Economia e del Lavoro.

Si tratta di 60 euro al mese per ciascun utente di metro, bus e tram, ma anche treni della rete nazionale, che potranno essere spesi per l’acquisto di abbonamenti.

I requisiti per avere il bonus trasporti

Per poter chiedere il bonus trasporti occorre avere un reddito entro i 20mila euro all’anno (non più entro i 35mila euro come invece previsto dalla precedente “edizione” del bonus, introdotta a maggio 2022 dal Decreto Aiuti e in vigore fino alla fine dello scorso anno. Ciascun beneficiario ha diritto a un solo “sconto” al mese fino a un massimo di 60 euro previsti. Ne possono beneficiare, infatti, coloro che hanno già attivo un abbonamento o lo sottoscrivono per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ma anche per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Dove non si può usare

Esistono, però, anche alcune categorie di abbonamenti che rimangono escluse dal voucher. Si tratta dei servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino. Si attende, tuttavia, una circolare sui dettagli specifici da parte del ministero dei Trasporti.

Come e dove fare domanda

La domanda per il bonus va presentata tramite l’apposito portale, creato dall’esecutivo (bonustraporti.lavoro.gov.it). L’accesso avviene tramite identità digitale Spid o Carta d’Identità elettronica (Cie), indicando il proprio codice fiscale o quello del beneficiario (come nel caso dei figli minorenni).

I tempi

Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento fino al 31 dicembre 2023 e fino a esaurimento risorse. Chiunque in possesso dei requisiti può farne richiesta per se stesso o per i minorenni a suo carico.

I beneficiari dell’incentivo

Secondo Assoutenti i beneficiare dell’incentivo sono in molti. Ogni giorno, infatti, “1,2 milioni di italiani usano il treno, 1,9 milioni tram e bus, 807mila la metro e 1,5 milioni pullman o corriere. La regione dove si ricorre di più al trasporto pubblico per raggiungere scuola o il luogo di lavoro è la Lombardia, 1.025.000 persone al giorno, seguita dal Lazio, con 773mila spostamenti", spiegano dall’associazione che, "pur essendo un incentivo di piccolo importo e riservato ai cittadini con Isee inferiore ai 20mila euro”, ritiene che possa “un aiuto per le fasce meno abbienti o i nuclei numerosi", come spiegato dal Presidente, Furio Truzzi.