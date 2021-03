Cosa fare se su Facebook vedi foto intime tue non autorizzate

A rrivano nuovi strumenti per proteggersi dal revenge porn e dall'uso scorretto delle proprie immagini intime forniti da Facebook in collaborazione con il Garante della Privacy

Si parla spesso di Revenge porn, ma anche di uso scorretto delle immagini intime in rete e in particolare sui social. Quasi sempre le vittime sono donne. Da Facebook è arrivata una nuova iniziativa, insieme al Garante della Privacy per evitare che i propri scatti possano essere diffusi su Facebook e Instagram.

Eccome come funziona e cosa bisogna fare per tutelarsi.

Boom di immagini intime su internet

La quantità di immagini di nudo o intime non autorizzate e rimosse dalla rete è in aumento. Solo negli ultimi quattro mesi del 2020, infatti, ammontavano a 28 milioni. Nella quasi totalità dei casi (98%) gli amministratori o le autorità sono intervenuti prima ancora che i diretti interessi, cioè le persone fotografate, se ne potessero accorgersene. Sono numero che danno l’idea di un fenomeno, di fronte al Facebook, che conta 2,60 miliardi di utenti nel mondo, aveva lanciato il primo progetto per fermare la pornografia non consensuale, quella appunto in cui le vittime sono inconsapevoli. Si tratta di “Non senza il mio consenso”, un hub online di supporto, sviluppato insieme a esperti del settore, all’interno del Centro per la sicurezza.

Si tratta di uno spazio dove trovare informazioni utili per fermare la diffusione impropria e illegale di immagini private, ma anche dove poter trovare contatti di organizzazioni che offrono supporto alle vittime, oltre che indicazioni pratiche su come rimuovere i contenuti prima che vengano ulteriormente condivisi sia su Facebook che su Instagram.

Cos'è PermessoNegato

Al programma pilota di Facebook, attivo anche in Italia dallo scorso anno in collaborazione con l’associazione no-profit PermessoNegato, si affianca ora un nuovo strumento, questa volta grazie al coinvolgimento del Garante per la Privacy. È proprio sul sito dell’Authority, infatti, che è stato creato un canale dove può trovare un aiuto concreto chi teme che siano state condivise le proprie immagini intime o video intimi, oppure è stato vittima di pornografia non consensuale.

Grazie a una firma digitale unica o hash, realizzata con valori numerici che codificano l’immagine in modo che non sia riconoscibile a occhio unico, Facebook impedirà che questa sia pubblicata sulle proprie piattaforme, prima di distruggerla dietro segnalazione del diretto interessato.

Se, invece, le foto o video sono già online senza l’autorizzazione del proprietario o del soggetto in questione, è sempre possibile fare una segnalazione su Facebook o su Instagram. Anche in questo caso le piattaforme faranno ricorso alla stessa tecnologia digitale per impedire la duplicazione e condivisione. Grazie al ricorso all’intelligenza artificiale, inoltre, un algoritmo Facebook potrà anche “capire” quali immagini e video di nudo sono condivisi senza permesso su Facebook e Instagram.

Cosa fare per proteggersi

Cosa fare si teme una propria immagine o video intimo possa essere condiviso senza il proprio consenso?

Il primo passo è contattare il Garante della Privacy o l’associazione no-profit PermessoNegato e fornire il contenuto in questione a Facebook, per far sì che la piattaforma ne impedisca la condivisione, anche su Instagram. Per far ciò occorrerà autorizzare il Garante o Facebook al trattamento delle immagini personali in questione, in modo che siano trattate. Appositi accordi di riservatezza garantiranno la tutela dei dati personali: sarà richiesta, infatti, la sottoscrizione di un modulo con nome, link al profilo Facebook (nel caso se ne possieda uno), indirizzo email sicuro e protetto e altre informazioni necessarie ad avviare il percorso.

L’intervento del Garante

A questo punto sarà il Garante della Privacy o PermessoNegato a inoltrare il modulo a Facebook, che a sua volta invierà all'indirizzo e-mail sicuro dell'utente un URL per caricare le immagini pornografiche o intime da “bloccare”.

Sarà sufficiente cliccare sul link per aprire la pagina, caricare e inviare le immagini e i video direttamente a Facebook, dove un ristretto gruppo di addetti potrà avere accesso al materiale. Si tratta del team di Community Operation, che opera solo dopo una formazione specifica nel campo della sicurezza, per Facebook e Instagram.

Entro 48 ore, utilizzando una tecnologia detta Hashing, se le immagini o i video della persona soddisfano i criteri, il gruppo sarà in grado di trovare corrispondenze tra i video e le immagini, per evitare ulteriori condivisioni.

Grazie a questo intervento l’utente sarà informato tempestivamente in caso di tentativo di condivisione dei propri contenuti intimi, e Facebook stessa procederà a bloccare la pubblicazione. Al termine del percorso è previsto in sondaggio per avere un riscontro di gradimento dell’intervento da parte di Facebook.

I contatti utili

Chi ricevesse la minaccia di pubblicare il proprio materiale foto o video intimo o chi fosse già vittima di una condivisione può in qualunque momento consultare la pagina dedicata sul sito del Garante per la Protezione dei Dati Personali (gpdp.it/revengeporn) oppure sul sito permessonegato.it/, sulla pagina Facebook della onlus o sul profilo ufficiale su Instagram.