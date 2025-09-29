Per studio o per lavoro ti occupi di materie tech e digital o vorresti entrare in quei settori? L’occasione giusta per te si chiama SheTech Fest 2025, evento di cui Donna Moderna è media partner, che si svolgerà sabato 18 ottobre a Milano. A organizzarlo è SheTech, un’associazione no-profit che nasce con l’obiettivo di portare la parità di genere nel mondo tech e digital in Italia.

Nella community di SheTech ci sono soprattutto donne ma anche uomini

Conta una community di circa 1.200 persone molto variegata: ci sono programmatrici, data scientist, ingegnere, ma anche esperte di marketing e di design, così come PR ed HR. Le associate sono perlopiù donne, ma ci sono anche uomini, vengono da tutta Italia e hanno un’età che va dai 20-25 anni fino ai 60.

SheTech si occupa di networking, formazione ed empowerment

«Le attività che facciamo si dividono su tre filoni» spiega Chiara Brughera, managing director di SheTech. «Il primo è il networking, che promuoviamo sia tramite eventi, in presenza e online, sia tramite una piattaforma dedicata alle persone associate. Poi ci sono la sensibilizzazione e l’empowerment: per noi è molto importante raccontare storie di role model che lavorano in questi settori, far emergere anche le difficoltà che hanno incontrato e abbattere gli stereotipi. Infine, ci occupiamo di formazione: organizziamo tanti corsi, on e off line, dal linguaggio consapevole e inclusivo alla negoziazione, dall’utilizzo dei social media per il personal branding al public speaking, dall’AI per la routine quotidiana alla leadership».

Durante la festa del 18 ottobre ci saranno momenti dedicati al mentoring

Ma cosa succederà il 18 ottobre? «SheTech Fest mira a unire tutti e tre i nostri filoni – formazione, networking e sensibilizzazione – in un’unica giornata» racconta Laura Nacci, direttrice della formazione di SheTech. «Dopo lo speech iniziale e un’intervista motivazionale, ci saranno 5 workshop, che si ripeteranno anche nel pomeriggio. L’idea è quella di proporre degli assaggi di tutte le macro tematiche di cui ci occupiamo: tech, digital e soft skills».

Per la parità sul lavoro secondo SheTech serve un’alleanza tra i generi

«Non ci saranno solo donne, tanto nel pubblico quanto nel team dei docenti» precisa Nacci «perché crediamo occorra creare un’alleanza tra i generi per portare la parità in ambito lavorativo. Durante l’evento ci saranno anche aree dedicate al networking e al mentoring. Il keynote finale sarà con Sambu Buffa, designer di cambiamento e diversity mindset e inclusion trainer».

Verranno proposti 5 workshop

Durante la SheTech Fest del 18 ottobre saranno proposti, sia al mattino sia al pomeriggio, 5 workshop che coprono le principali aree tematiche di cui si occupa SheTech. Eccoli in sintesi: 1) SOFT SKILLS Tutte tranne me: come smettere di sentirsi un bluff. E dire basta alla voce interiore che ti autosabota e ti fa sentire impostore. 2) DIGITAL/AI Riunioni potenziate. Trasforma i tuoi meeting da perdite di tempo a momenti di valore con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale. 3) TECH Se non ti trova l’AI, esisti davvero? Riprogramma la tua visibilità nel nuovo paradigma della ricerca. 4) SOFT SKILLS Parlare, emozionare, convincere. Come potenziare la tua comunicazione con il linguaggio del teatro. 5) DIGITAL/SOCIAL MEDIA Raccontati online. Come creare un piano editoriale efficace sul tuo profilo LinkedIn.

Sarà un’occasione speciale per le lettrici di Donna Moderna

L’appuntamento è il 18 ottobre, dalle 9 alle 17, presso il Randstad Box in via S. Vigilio 5 a Milano. Per conoscere nel dettaglio il programma, basta andare sul sito shetechitaly.org/project/shetech-fest/. Per le lettrici di Donna Moderna ci sono alcuni posti riservati. Per saperne di più, scrivici entro il 5 ottobre a [email protected], specificando nell’oggetto “SheTech Fest”.

