È solo attrazione fisica, ma Non so rinunciare al mio amante

Ciao Chiara, mi sono sposata da poco, dopo 5 anni e mezzo di fidanzamento.

Un anno fa ho conosciuto M. e da subito i nostri sguardi sono stati magnetici. Qualche mese fa mi sono fatta coraggio e gli ho fatto capire che se mi avesse invitata a casa sua ci sarei andata: lo ha fatto la sera stessa. Appena mi ha aperto la porta, gli ho detto delle nozze imminenti, chiarendo il fatto che ero lì per un’irresistibile attrazione fisica. Lui mi ha esposto la sua situazione: impegnato con una figlia. Abbiamo parlato e poi siamo finiti a letto. Da quella sera è diventato il mio amante. Ho provato a troncare, ma l’attrazione fisica è troppo forte. So che sembra strano, io sono innamorata di mio marito, non ho mai messo in dubbio il mio matrimonio e il fatto che voglia passare la mia vita con lui. Non sono innamorata del mio amante, però ci sto bene e non voglio rinunciarci. Sono pazza? Grazie del consiglio. A.

Mia cara, «il cuore non è mai al sicuro» scriveva l’immortale Patrizia Cavalli, e così il corpo che lo accompagna. Ci sono persone che trascendono ogni nostro controllo. Gli uomini ci hanno abituato nei secoli dei secoli a non mettere in discussione dove sia la porta di casa mentre ci si abbandona a quelle persone. Per una donna è ancora difficile permetterselo senza il timore, come fai tu, di domandarsi se non abbia perso la razionalità. Ma comprendere dove e come possiamo conquistare la felicità che ci è più sopportabile è una delle missioni del nostro stare al mondo. Mi pare che tu ci stia riuscendo. Il prezzo è quello di un braccio di ferro costante con la tentazione di giudicarti e, credo, anche se tu non ne parli, con il dispiacere di tradire il tuo compagno e le vostre promesse. Riesci a sostenerlo?

