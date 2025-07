Nella hall del Centro Culturale Cosmos di Atene più di 1.000 ragazzi dai 15 anni in su ballano sulle note di Gasolina e altre vecchie hit. Un accenno al passato che fa sorridere, visto che sono qui per pensare al futuro. È la serata di apertura di Gen-E, il campionato dei giovani imprenditori europei organizzato da Junior Achievement, la più vasta organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione imprenditoriale.

JA Italia a Gen-E 2025, il team di accompagnamento e PetLife

Io sono arrivata insieme alla squadra di JA Italia, formata dai ragazzi che competono con altri 58 team provenienti da tutto il continente, ma anche con il team che li ha seguiti nel corso dell’anno. Tra loro, Pierpaolo Pettrone (Program Director), Alessandro Costanzo De Castro (Responsabile nazionale Corporate Fund Raising e Direttore Nord Italia), Delia Usai (Program Manager). Si gareggia con PetLife del Liceo Leonardo Da Vinci di Trento, un’app social per proprietari di cani che include tracciamento Gps delle passeggiate, trekking consigliati e sfide mensili per l’attività fisica. Nel corso dei 3 giorni di competizioni e celebrazioni, dal 1° al 3 luglio, l’obiettivo è presentare i progetti all’estero, ma soprattutto ricevere mentoring, impressionare potenziali investitori… E provare a vincere.

La posta in gioco è altissima, eppure l’atmosfera è più simile a una festa che a una gara. «Guardatevi intorno: questi sono i vostri compagni di Gen-E» dice dal palco Salvatore Nigro, Ceo di JA Europe. «Siete arrivati lontano, ma siete i migliori. Le vostre strade vi porteranno oltre, dovete sapere di poter contare gli uni sugli altri anche nelle difficoltà. Questo è lo spirito di Gen-E».

Gen-E 2025: il programma e i vincitori

Dopo la festa, inizia il lavoro: si preparano le presentazioni alla giuria e si allestisce l’Expo finale, una vera fera d’impresa dove ogni gruppo presenta il proprio stand, con tanto di business plan, richieste di investimento, merchandising e volantini. Solo l’ultima sera, alla cena di gala all’Athenaeum Intercontinental, si percepisce un po’ di tensione. Dopo un anno di lavoro, tutti sperano di essere premiati. Ma non mancano sorrisi, battute e auguri su WhatsApp.

A portare a casa i riconoscimenti principali, che includono premi in denaro (di solito intorno ai 10.000 euro) e mentorship con Ceo di aziende affermate, sono i danesi della start-up tech VerifyID (Company of the Year, per un progetto che migliora lo scanning dei documenti) e i norvegesi di Trawl Tech (Innovation of the Year, con una tecnologia per una pesca meno invasiva). Tra gli universitari, Lactozen del Belgio vince come Innovator of the Year per il suo gelato derivato da trebbie di birra e pensato per gli intolleranti al lattosio, mentre la Start Up of the Year è Pigi, app albanese che insegna la fnanza ai bambini. Ma per molti essere qui è già una vittoria.

PetLife, un business che nasce dai ragazzi (e non si fermerà qui)

Io e il team di JA Italia ad Atene

«Non pensavamo nemmeno di superare la fase nazionale, Gen-E è un sogno» racconta Raffaele Eccel, che presenta PetLife all’Europa insieme a Giulia Toller e Diego Rocca. L’app è nata da una sua idea, ma non sarebbe arrivata fno a qui senza l’aiuto dei professori (Davide Cattani, che ha seguito il progetto sin dal primo giorno, e Cinzia Detassis, che li accompagna ad Atene) e dei compagni di classe. «In Italia c’era più competizione, qui vogliamo fare amicizia e scoprire nuove culture. Vincere è importante, ma lo è di più far crescere la nostra impresa, anche dopo la scuola».

Come tutti i progetti presentati a Gen-E, l’app PetLife è il risultato di un anno di lavoro scolastico, a partire da ottobre, con l’adesione al programma Impresa in azione. I ragazzi, guidati dai docenti e da JA Italia, hanno seguito corsi, workshop e laboratori. Nel corso dell’anno hanno acquisito competenze che spaziano dal business all’AI.

Junior Achievement e le opportunità per i ragazzi

E sull’Intelligenza artificiale JA punta molto: «L’Italia è all’avanguardia con progetti come #AIENTR4YOUTH, che ha lo scopo di aiutare i giovani a diventare più consapevoli del potenziale dell’AI» spiega Francesca Mazzieri, Head of Education di JA Italia, che a Gen-E ha presentato un seminario sull’importanza di integrare nei curricula l’Intelligenza artificiale e la formazione all’imprenditorialità. «I corsi non solo forniscono le competenze richieste dal mercato, danno anche sicurezza. Un ragazzo mi ha detto che, grazie a questi strumenti, ha capito il mondo e trovato il suo posto».

JA lavora a stretto contatto con la Commissione europea per offrire ai giovani competenze trasversali e spirito imprenditoriale già nella scuola dell’obbligo. «L’Italia è tra i primi 5 Paesi per la diffusione di questi programmi» spiega Miriam Cresta, Ceo di JA Italia, «ma restano progetti facoltativi, inseriti nel PCTO (l’ex alternanza scuola-lavoro, ndr), quindi accessibili solo a chi li sceglie». Da quando è arrivata in Italia, quasi 19 anni fa, JA ha coinvolto 126.000 studenti e oggi ne raggiunge circa 10.000 ogni anno – dalla scuola primaria a quella secondaria di secondo grado – con una media di 450 progetti scolastici. A fine anno le idee si concretizzano, a volte vengono persino lanciate sul mercato.

A maggio e giugno si tengono le gare regionali, da cui emergono i migliori 60 team che hanno accesso ai Campionati di Imprenditorialità. Il progetto vincitore approda dunque a Gen-E, ogni anno in una sede diversa. Quello che inizia come percorso per acquisire crediti scolastici diventa spesso un trampolino verso scelte accademiche e lavorative. E le relazioni nate tra gli stand, in hotel, al buffet, si trasformano in reti, scambi, collaborazioni. Questo è Gen-E: uno sguardo sui leader di domani e sulle idee che potrebbero cambiarci la vita. Il futuro è loro, e noi siamo in buone mani.

La strada verso Riga 2026

La prossima edizione di Gen-E si terrà a Riga nel 2026. Ecco le tappe di avvicinamento per le scuole italiane.

Ottobre-Dicembre 2025 Iscrizione delle classi a “Impresa in Azione” e inizio della formazione

Iscrizione delle classi a “Impresa in Azione” e inizio della formazione Gennaio-Aprile 2026 Sviluppo delle idee di business ed eventuale lancio sul mercato

Sviluppo delle idee di business ed eventuale lancio sul mercato Maggio 2026 Competizioni regionali

Competizioni regionali Giugno 2026 Campionati italiani di Imprenditorialità

Campionati italiani di Imprenditorialità Luglio 2026 Gen-E, la competizione europea, quest’anno a Riga

Per saperne di più: www.jaitalia.org/proposte-didattiche

