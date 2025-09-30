Italiani sempre più amanti dei podcast. Storie crime, cronaca, storia, curiosità: contenuti fruibili ovunque, sul divano di casa, durante un tragitto in auto oppure in treno, per informarsi, approfondire tematiche sociali di toccante attualità, integrare i propri studi, scoprire vicende umane inaspettate. Sono ormai 18 milioni gli ascoltatori che, nell’ultimo anno, hanno sintonizzato il proprio device selezionando almeno un contenuto audio: 800 mila persone in più rispetto al 2024. Lo rivela una ricerca di NielsenIQ per Audible – società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio) – diffusa in occasione della Giornata Internazionale del Podcast.

Italiani sempre più attratti dai podcast: crescita del 5% sul 2024

Gli italiani che ascoltano podcast sono aumentati, rispetto al 2024, del 5%. Se non si può parlare di boom, sicuramente è un dato che conferma il progressivo aumento di interesse verso questa forma di informazione e intrattenimento: basti pensare che i fruitori di podcast sono passati dai 10,3 milioni del 2018 agli attuali 18 milioni: una crescita, in soli sette anni, di ben il 75%.

Crescono utenti, frequenza e tempo di ascolto

Ad aumentare non sono soltanto le persone interessate ai podcast, ma anche la frequenza con cui vengono ascoltati i contributi audio che si trovano online: se per il 16% degli intervistati ascoltare un podcast è un’abitudine quotidiana, cresce la percentuale delle persone che ne fruisce almeno una volta alla settimana. Aumento inoltre il tempo che si è disposti a trascorrere in compagnia di contributi sempre più accattivanti e diversificati: mediamente oggi una sessione di ascolto dura 28 minuti, quattro in più rispetto allo scorso anno.

Dal crime alla storia: i generi che vanno di più

Ma quali sono i contenuti che “tirano” di più? Svetta il genere crime, indicato come prediletto dal 41% degli intervistati. Molto apprezzati anche i podcast dedicati alla storia e alla politica (39%). A seguire benessere (33%) e fiction (24%). Tra i format, primeggiano i podcast di approfondimento (47%) seguiti da quelli di informazione (42%), inchiesta (40%) e intrattenimento (32%).

Ecco dove e quando gli italiani ascoltano i podcast

La maggior parte degli utenti ascolta i podcast comodamente a casa (73%) e durante gli spostamenti (62%): in particolare durante i tragitti in macchina (37%), camminando per strada (28%) oppure sui mezzi pubblici. La fase della giornata preferita per immergersi nella narrazione audio? Verso sera al rientro dal lavoro, durante il weekend e prima di dormire.

Il Festival del Podcasting fino al 4 ottobre

La Giornata Internazionale del Podcast, nata negli Stati Uniti nel 2014 come National podcast day, si celebra anche in Italia all’interno del Festival del Podcasting – in corso fino a sabato 4 ottobre – che ormai da 10 anni riunisce podcaster, brand, editori, piattaforme e appassionati da tutta Italia per condividere idee, ispirazioni e strategie.

